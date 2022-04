Analýza: Nájmy v ČR během dvou let zdraží o 30 procent

Praha - Nájmy v ČR během dvou let zdraží o přibližně 30 procent. Válka na Ukrajině způsobí vyšší inflaci, přísnější měnovou politiku a zpomalení výstavby bytů, čímž urychlí přesun Čechů do nájmů. Další tlak na dražší nájmy přinese vlna uprchlíků z Ukrajiny. V jejím důsledku letos stoupne poptávka po nájmech o pětinu. Vyplývá to z analýzy společnosti Cyrrus.

"Již před zahájením války na Ukrajině bylo zřejmé, že Čechy čeká přesun do nájemního bydlení. Válka tento proces dále urychlí, Zatímco před zahájením válečného konfliktu jsme předpokládali růst nájmů v letech 2022 a 2023 celkem o 20 procent, s přihlédnutím k dopadům války se nyní kloníme k rychlejší dynamice poblíž 30 procent," uvedl hlavní ekonom Cyrrus Vít Hradil.

Aktuální prognózy uvádí, že by se počet válečných uprchlíků z Ukrajiny mířících do ČR mohl pohybovat kolem 400.000, nemalá část jich v tuzemsku zůstane trvale. Podle analýzy bude mít tento fakt za následek nárůst poptávaného množství nájemních bytů v Česku v roce 2022 o přibližně 60.000, tedy asi o pětinu nad standardní úrovní. Tato poptávka nemá momentálně na trhu protistranu, byť český bytový fond touto kapacitou disponuje - pro její uvolnění na trh bude ovšem nutný růst cen nájmů, vyplývá z analýzy.

Obavy z budoucího zdražování a nejistota ohledně vlastní ekonomické situace podle ní pravděpodobně přiměje značné množství Čechů odložit nákup vlastní nemovitosti a zůstat v nájmu. Jak ukazují data z průzkumu spotřebitelské nálady Evropské komise, zhoršila se očekávání Čechů jejich vlastní finanční situace na horizontu příštích 12 měsíců na nejnižší úroveň od roku 1998. Naopak nejvyšší od stejného období jsou aktuálně obavy z dalšího zdražování.

Již před začátkem války trpělo podle Hradila české stavebnictví silnými nákladovými tlaky, které prodražovaly nové stavby i rekonstrukce. K rapidně zdražujícím materiálům se nyní přidal i odliv pracovníků z Ukrajiny, kteří se rozhodli vrátit do vlasti za účelem její obrany, uvedl. "Detailnější data o celkovém odlivu pracovníků z českého stavebnictví nejsou k dispozici, ovšem podle našeho odhadu z něj mohlo vlivem války zmizet přibližně pět procent pracovní síly. Její absence se v následujících měsících bude projevovat na pomalejší a nákladnější výstavbě, a tedy i růstu kupních cen," upozornil Hradil.