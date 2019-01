Praha - Většina případů šikany ve školách v Česku se týká urážení a verbálního ponižování spolužáků. Přibližně třetina obětí šikany zažívá fyzická napadání. Vyplývá to z analýzy 3000 upozornění na rizikové chování ve školách, které děti nahlásily přes webovou aplikaci Nenech to být (NNTB). Mezi agresory je podle ní dvojnásobný počet hochů proti dívkám. V devíti z deseti případů bývá obětí jedinec, terčem útoků se stává nejčastěji kvůli vzhledu. ČTK o tom informoval jeden s autorů projektu NNTB Jan Sláma.

Projekt Nenech to být funguje na principu on-line schránky důvěry, pomocí které mohou děti anonymně upozornit na problematické vztahy v kolektivu. V 58,3 procenta případů uživatelé sdělili, že byli svědky opakovaného urážení spolužáka. V celkem zhruba 36 procentech případů nahlásili fyzickou šikanu. Kolem pětiny uživatelů uvedlo, že agresoři oběť bijí i uráží. Přibližně sedm procent obětí zažívá podle uživatelů projektu šikanu prostřednictvím internetu, kterou mnohdy doplňuje slovní a fyzické napadání.

"Většinou na šikanu upozorňuje žák školy, v pouhé třetině případů to pak bývá oběť," uvedl Sláma. Na 63,9 procenta případů šikany podle něj upozornila děvčata. Jak uvedl, oběťmi bývají v 91,1 procenta jednotlivci. Jsou mezi nimi zhruba stejně chlapci i dívky, zatímco mezi agresory je dvojnásobek hochů.

V 43,17 procenta případů šikanují děti spolužačku či spolužáka kvůli vzhledu, ukázala data. Terčem posměchu jsou často děti se silnější postavou, nebo ty, které ostatní považují za ošklivé. Častěji se oběťmi stávají také žáci, kteří ve škole nemají dobré výsledky. Výjimkou není ani šikana s rasistickým podtextem, uvedl Sláma. V 6,35 procenta případů je důvodem k šikaně sexuální orientace oběti.

Součástí šikany jsou podle analýzy i krádeže či ničení majetku dítěte. Uživatelé Nenech to být podle Slámy upozorňují i na užívání a prodej drog a cigaret. "V jednotkách případů jsme také zaznamenali sexuální zneužívání nebo známky domácího násilí," uvedl Sláma. Přišlo rovněž 13 upozornění na sebevražedné sklony. V 73 případech děti a rodiče uvedli, že učitel o šikaně ví, ale neřeší ji.

Projekt Nenech to být začal fungovat zhruba před dvěma roky. Vytvořili ho studenti z gymnázia Brno Vídeňská, projekt podpořily ministerstvo školství a Linka bezpečí. Aplikaci dosud použilo 3035 dětí či rodičů. Školy se musí do systému registrovat, zatím to udělalo 1268 z přibližně 5500 základních a středních škol v Česku. Samotní žáci se do systému registrovat nemusí.

Pod značkou FaceUp.com rozšířili autoři projekt do dalších osmi států světa. Mimo Českou republiku funguje podle Slámy v Indii a Jihoafrické republice, na Slovensku, v Polsku, ve Švýcarsku, USA a ve Velké Británii.