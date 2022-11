Analýza: Lidé v USA utratili v e-shopech na Black Friday rekordních 9 mld. USD

New York - Tržby na internetu ve Spojených státech o letošní slevové akci Black Friday patrně navzdory vysoké inflaci dosáhly rekordu. Společnost Adobe Analytics odhaduje, že zákazníci v pátek na internetu utratili devět až 9,2 miliardy dolarů (až 215,5 miliardy Kč), což mírně překonává její původní prognózu. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Adobe Analytics internetový obchod vyhodnocuje sledováním transakcí na webových stránkách. Má přístup k údajům o nákupech u 85 procent ze 100 největších amerických internetových prodejců. Analýza zahrnuje více než jeden bilion návštěv webových stránek maloobchodů. Podnik spadá pod softwarovou společnost Adobe.

"Poptávka po nakupování přes internet zůstává i nadále silná, Black Friday v on-line tržbách poprvé překročí hranici devíti miliard dolarů. Spotřebitelé si začínají vážit snadného a pohodlného nakupování z domova," uvedl analytik Vivek Pandya z Adobe Digital Insights. "Po dvou letech, kdy mnoho lidí zůstalo doma kvůli obavám z pandemie, se někteří zákazníci na Black Friday vracejí do kamenných obchodů," dodal.

Za pětidenní slevovou akci nazvanou Cyber Week, která trvá ode Dne díkuvzdání, tedy od čtvrtka, do pondělí, Adobe Analytics očekává internetové tržby 34,8 miliardy dolarů. To by v porovnání s minulým rokem znamenalo nárůst o 2,8 procenta.