Analýza: Klienti transformovaných fondů za deset let reálně prodělávají pětinu

Praha - Klienti penzijních společností, kteří si spoří v transformovaných penzijních fondech a sázejí tak na garantovanou jistotu nezáporného zhodnocení, za posledních deset let reálně na výnosech prodělávají kolem 20 procent. Vyplývá to z analýzy výsledků transformovaných fondů za minulý rok, kterou připravila společnost Freedom Financial Services.

Ke konci roku 2022 si na důchod spořilo v transformovaných fondech 2,751 milionu účastníků. Doplňkové penzijní spoření, které umožňuje volit různé investiční strategie - konzervativní, vyváženou a dynamickou, a dosahovat tak vyšších výnosů, si zvolilo 1,639 milionu účastníků. Celkem tak podle údajů Asociace penzijních společností ČR spoří na penzi v některém z fondů třetího pilíře 4,390 milionu účastníků, o asi 40.000 méně než v roce 2021.

Účastníci mají v transformovaných fondech uloženo 464 miliard Kč. Vklady v těchto fondech jsou garantovány ze zákona a nemůžou se dostat do záporu. "Tomu odpovídá i zhodnocení, které se v průměru pohybuje kolem jednoho procenta. V kombinaci s vysokou inflací z minulého roku se tak reálně znehodnocují úspory účastníků," uvedl produktový manažer Freedom Financial Services Zdeněk Bartoš.

"Zhodnocení lehce nad jedním procentem se může zdát nízké, ale je to daň za bezpečí a jistotu. Po započítání státních příspěvků, daňových úlev a u více než třetiny účastníků i zaměstnavatelského příspěvku je penzijní připojištění pro lidi výhodné a profitabilní," řekl ČTK prezident asociace Aleš Poklop.

Za uplynulých deset let si podle něj typický účastník při průměrné úložce 800 Kč a při poměrné výši zaměstnaneckého příspěvku naspořil 163.000 Kč, když sám investoval 96.000 Kč. To je zhodnocení každé vložené koruny o 70 procent. Kumulovaná inflace za toto období byla 36 procent, podotkl.

Nejvyšší zhodnocení mezi transformovanými fondy připsala klientům Penzijní společnost Conseq, která vklady klientů loni zhodnotila o 4,4 procenta. Při započítání inflaci, která byla loni 15,1 procenta, činí reálný výnos tohoto fondu za deset let minus 19,43 procenta.

Optimističtější pohled nabízí dlouhodobé výsledky účastnických fondů doplňkového penzijního spoření, které zejména u dynamických variant dokázalo peníze klientů zhodnotit za posledních deset let průměrně kolem pěti procent. Například Akciový účastnický fond Penzijní společnosti České spořitelny zhodnotil za deset let peníze klientů průměrně o 5,14 procenta, Globální akciový účastnický fond Conseq o 6,15 procenta, dodal Bartoš.

Do transformovaných fondů klienti už od 30. listopadu 2012 nemohou vstupovat a mohou tyto fondy převést jen do některého z účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. Ty sice nenabízejí jistotu nezáporného zhodnocení a mohou se v některých letech dostat i do minusu, zato ale mají dlouhodobou perspektivu překonávat inflaci.

Transformované fondy - zhodnocení prostředků účastníků: Penzijní společnost 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Celkem Průměr Reálný celkový výnos Allianz 1,60 % 1,64 % 1,38 % 1,03 % 0,41 % 0,68 % 0,94 % 0,66 % 0,89 % 1,69 % 11,47 % 1,09 % ‒20,15 % Conseq 2,17 % 0,70 % 0,40 % 0,47 % 0,16 % 0,58 % 1,50 % 0,38 % 0,69 % 4,40 % 11,96 % 1,14 % ‒19,43 % Česká spořitelna 1,30 % 1,42 % 0,85 % 0,68 % 0,51 % 0,51 % 1,69 % 1,00 % 0,98 % 2,19 % 11,69 % 1,11 % ‒19,90 % ČSOB 1,70 % 1,40 % 1,20 % 0,70 % 0,63 % 0,76 % 1,00 % 0,70 % 0,40 % 0,46 % 9,31 % 0,89 % ‒21,87 % Generali 2,10 % 1,70 % 1,40 % 0,94 % 0,84 % 1,10 % 1,75 % 1,31 % 0,24 % 1,60 % 13,75 % 1,30 % ‒18,49 % KB 1,44 % 1,35 % 1,16 % 0,66 % 0,49 % 0,51 % 0,60 % 0,36 % 0,43 % 1,53 % 8,85 % 0,85 % ‒22,08 % NN 1,41 % 1,13 % 0,88 % 0,66 % 0,69 % 0,61 % 0,95 % 0,71 % 0,33 % 1,08 % 8,77 % 0,84 % ‒22,18 % Uniqa 2,29 % 1,46 % 1,10 % 1,03 % 0,76 % 0,92 % 1,26 % 0,89 % 0,51 % 1,42 % 12,25% 1,16 % ‒19,61 % Zdroj: Freedom Financial Services