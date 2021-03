Analýza: Kellner měl pod kontrolou kolem jednoho procenta výkonu ekonomiky ČR

Praha - Majitel skupiny PPF Petr Kellner, který v sobotu tragicky zamřel na Aljašce, měl pod vlastnickou kontrolou řádově kolem jednoho procenta výkonu české ekonomiky. Vyplývá to z analýzy ekonoma České spořitelny Michala Skořepy. Po sečtení dvou základních složek přidané hodnoty, tedy osobních nákladů a zisku před zdaněním, z výročních zpráv za rok 2019 čtyř firem skupiny dominantně působících jen v ČR (O2, CETIN, PPF Banka, Air Bank) vyjde podle něj 0,7 procenta tehdejší přidané hodnoty české ekonomiky.

Analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda zdůraznil, že jde skutečně jen o vytvořenou přidanou hodnotu firem z nizozemské skupiny PPF, dominantně působících v Česku. "Pokud bychom vzali v potaz přidanou hodnotu veškerých firem ze skupiny PPF, byl by podíl na české ekonomice mnohonásobně vyšší. Vztahovat přidanou hodnotu vytvořenou v zahraničí k velikosti české ekonomiky je na jednu stranu zavádějící ze samotné podstaty věci, že jde i přidanou hodnotu vytvořenou 'jinde'. Na druhou stranu Kellnerův celkový majetek zahrnuje jeho aktiva a z nich plynoucí výnosy v ČR i cizině," podotkl.

Kellnerovo impérium sídlí v Nizozemsku, takže z pohledu inkasovaného zisku byla tato skupina zahraničním subjektem, tj. její příjmy z aktivit v Česku byly součástí odcházejících dividend, upozornil Skořepa. Samotná PPF B.V. na svých stránkách podle něj uvádí, že důvodem registrace holdingových společností skupiny PPF v Nizozemsku je tamní stabilní legislativní prostředí, na nějž nemají politické výkyvy a výsledky voleb zásadní vliv.

Dalším důvodem pro přesunutí sídla do firmy do Nizozemska jsou precizní dohody o ochraně investic s co největším počtem zemí celého světa. ČR zatím takovou kontinuitu právního rámce a robustní ochranu investic v globálním měřítku nenabízí. Stejně jako PPF jsou v Nizozemsku registrovány i další české společnosti s globálním přesahem, například AVAST, Linet, Rudolf Jelínek a řada dalších, poznamenal Skořepa.

"Peníze, které z Česka v minulých letech odcházely na účty 'cizozemské' PPF B.V. do Nizozemska, snižovaly český hrubý národní důchod. Následně ovšem kompenzovaly toto snížení ve chvíli, kdy se vracely z Nizozemska jako osobní příjem Kellnera a dalších českých spoluvlastníků akcií firem v rámci PPF B.V," uvedl Skořepa.

Řízením veškerých aktivit ve skupině PPF byl místo hlavního akcionáře Kellnera v pondělí pověřen Ladislav Bartoníček, jeden z jejích akcionářů. Společnost rovněý uvedla, že na jejím běžném každodenním fungování se odchodem zakladatele nic nemění.

Investiční skupina PPF investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Vedle ČR PPF působí ve 24 dalších zemích na třech kontinentech, v Evropě, Asii a Severní Americe.