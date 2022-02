Analýza: Eskalace konfliktu na Ukrajině povede ke zvýšení inflace v ČR

Praha - Eskalace konfliktu na Ukrajině povede ke zvýšení inflace v ČR. Důvodem bude růst cen ropy a plynu, dále nárůst cen obilovin a potravin a odchod investorů více na západ. Vyplývá to z analýzy společnosti Portu. Zvýšení ceny ropy se projeví v peněženkách občanů nejen vyššími cenami pohonných hmot na benzinových stanicích, ale i zvýšením cen dalšího zboží, jehož producenti si zvýšené náklady promítnou do cen, a vyššími cenami za vytápění, řekl ČTK analytik Portu Filip Louženský.

Téměř jistý je podle něj nárůst cen pšenice. Rusko s Ukrajinou jsou největšími světovými producenty (3. a 7. místo) pšenice a válka obou obilných velmocí vyžene cenu na světových trzích nahoru, což se následně promítne do cen v obchodech. Obě země vyvážejí pšenici i do Afriky a Asie a existují obavy, že by vysoké ceny mohly vyvolat další imigrační vlnu směrem do Evropy, dodal Louženský.

Lze podle něj očekávat rovněž přesun investorů na západ Evropy nebo do USA kvůli ochraně svých prostředků, a také přesun z rizikových aktiv (akcie) ke konzervativnějším (dluhopisy). To může působit na oslabení koruny a také na růst cen dluhopisů, jak tuzemských, tak globálních, který povede ke snížení jejich výnosů do splatnosti.

Kombinace těchto faktorů zapříčiní zvýšení inflace v ČR. "I když Česká národní banka předpokládá roční míru inflace na úrovni 8,5 procenta, konečná hodnota může být výrazně vyšší," upozornil Louženský. Podobně se podle něj vyjádřil i guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Ukrajina je sýpkou Evropy, připomněl Louženský. Zatímco Rusko vyváží své obiloviny spíše do Afriky a Asie, Ukrajina své obiloviny exportuje primárně do Evropy. V případě eskalace konfliktu by mohly být narušeny dodavatelské řetězce a cena všech navázaných produktů (mouka, pečivo, atd.) by mohla prudce vyrůst. V reakci na ranní informace už také roste cena pšenice i kukuřice, uvedl analytik.

Rusko i Ukrajina jsou také vývozci průmyslových kovů, tedy železné rudy, hliníku či mědi. Rusko je jedním z největších producentů platiny na světě a největším producentem palladia. Cena všech drahých kovů již v reakci na ruskou invazi roste, nejvíce zdražuje palladium, které přidává skoro pět procent. Přerušení dodávek palladia, které se hojně používá v automobilovém průmyslu v katalyzátorech, by mohlo více zpomalit celý automobilový průmysl, upozornil Louženský.

Portu je on-line investiční platforma skupiny WOOD & Co., která je regulovaným obchodníkem ČNB na pražské burze