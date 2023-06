Analýza: Energie na trzích zlevnily, komoditní index ztrácí 13 procent

Praha - Ceny komodit na světových trzích v posledních týdnech dále klesají, největší zlevnění letos zaznamenaly energie v čele se zemním plynem. ČTK to řekl analytik investiční společnosti XTB Jiří Tyleček. Komoditní index agentury Bloomberg ztrácí od počátku roku 13 procent a dostal se na úrovně, kde byl naposledy v závěru roku 2021. Snižuje se také cena většiny kovů. Zdražují jen některé zemědělské komodity, například cukr letos přidal 25 procent, uvedl analytik.

Cena severomořské ropy Brent klesla od počátku roku ke konci dubna o 15,7 procenta, americký benchmark WTI ztrácí 15,2 procenta. Cena ropy se podle Tylečka částečně propsala do cen paliv v Česku. Od počátku roku klesla cena nafty o 6,70 koruny na 31,06 koruny za litr. Naopak cena benzinu stoupla o 47 haléřů na 36,67 Kč za litr, upozornil. Za odlišným vývojem stálo několik faktorů v čele s vysokými zásobami nafty, teplou zimou a nízkou ekonomickou aktivitou v Evropě, dodal.

Cena plynu v posledních týdnech padá. Jen v květnu klesla cena o třetinu a od počátku roku už se ceny měsíčního kontraktu v Rotterdamu snížily o 71 procent, uvedl Tyleček. Ceny elektřiny přestaly v posledních týdnech kopírovat ceny plynu, poukázal. Cena ročního kontraktu letos klesá o 52 procent, přičemž v posledních týdnech nabral pokles opět na intenzitě, podotkl Tyleček. To samé podle něj platí také pro uhlí, kde se cena na konci května dostala v Rotterdamu až na 94 dolarů za tunu. Pokles od začátku roku je 59 procent.

Ceny průmyslových kovů zvýraznily podle Tylečka v posledních týdnech poklesy kvůli nevýraznému výkonu čínské ekonomiky. Cena mědi klesá v tomto roce o 3,4 procenta, cena hliníku ztrácí 5,55 procenta, uvedl. Do záporných hodnot se v posledních týdnech dostalo také stříbro, které zlevnilo o jedno procento, dodal.

Světlou výjimkou je zlato, které letos roste o zhruba osm procent, doplnil analytik Golden Gate Pavel Ryba. Cena zlata vzrostla podle něj v reakci na napětí okolo možných krachů bank. Prospěla jí také nervozita ohledně možného nárazu na dluhový strop v USA. Výrazné propady postihly platinu a zejména palladium. Platina ztratila osm procent, palladium se propadlo o 24 procent, uvedl.

Letos podle dat společnosti ÚRS také mírně klesají ceny stavebních materiálů. Zároveň se na trhu také projevuje uklidňování situace s palivovým dřevem. "Panika na trhu je pryč, i když cena zůstává výrazně nad úrovněmi z počátku roku 2022. Od začátku roku 2023 klesá cena palivového dřeva přibližně o čtvrtinu," dodal Tyleček.

Nejvyššího růstu cen ze zemědělských komodit dosahuje stále cukr a káva. Cena cukru v New Yorku letos přidává 24,3 procenta. Cena kávy v New Yorku roste o 9,5 procenta. Naopak vysoké ztráty zaznamenává letos pšenice. Její cena padá o 22,6 procenta. Zlevňuje také kukuřice, a to o 11 procent. Pšenice dosáhla na konci května na nejnižší úrovně od konce roku 2020, upozornil Tyleček.