Analýza: Do rukou žen přejde až 70 procent majetku nejbohatších rodin

Praha - Až 70 procent majetku českých nejbohatších rodin by v následujících letech mohlo přejít při dědictví do vlastnictví žen. Vyplývá to z analýzy rodinných a majetkových poměrů skupiny nejbohatších Čechů a vlastníků největších rodinných firem, kterou dnes představila novinářům advokátní kancelář Havel & Partners. Ve studii ve spolupráci s výzkumnou agenturou SC&C shrnula socioekonomické a demografické vlivy a podmínky, které v ČR k tomuto trendu přispívají.

"V zahraničí dlouhodobě sledovaný trend přesunu majetku do rukou žen se podle naší analýzy začíná projevovat i v českém a slovenském prostředí a v nadcházejících letech očekáváme jeho pokračování," uvedl partner kanceláře David Neveselý.

Podle analýzy NextŽeny se dá v následujících letech očekávat, že ženy budou stále úspěšnější a budou díky tomu navyšovat své bohatství. Od roku 2014 počet žen s vysokoškolským diplomem převyšuje počet vysokoškolsky vzdělaných mužů. V roce 2030 by mohlo být v Česku více než 1,14 milionu žen s nejvyšším dosaženým vzděláním. Stoupl počet žen na vedoucích pozicích, od roku 2015 do současnosti o 1000 na 36.500 a do roku 2030 by podle agentury SC&C jejich počet mohl narůst o další tři procenta.

Roste rovněž počet žen s živnostenským oprávněním. Za posledních pět let přibylo žen podnikajících na živnostenské oprávnění o sedm procent na více než 750.000. Do roku 2030 by se tento počet mohl podle prognóz SC&C zvýšit o dalších 11 procent na 850.000. U mediánových mezd v období 2011 až 2021 narostly mzdy mužů o 52 procent, u žen rostly ve stejném období o 62 procent.

Součástí studie je i analýza dopadu transferu majetku mezi generacemi, protože právě v těchto situacích dochází k zásadnímu přeskupení vlastnictví majetku. Tým kanceláře připravil detailní analýzu jejich majetkových a rodinných poměrů a následně namodeloval, jak by vypadal takzvaný náhlý přechod majetku z generace na generaci v případě aplikace zákonných pravidel. Nyní vlastní většinu majetku muži, model transferu majetku v rámci dědictví nicméně ukázal, že v budoucnu by se mohlo až 70 procent bohatství přesunout do rukou žen.

Ženy ovládají třetinu světového bohatství a hodnotu svého majetku v posledních letech navyšují významně rychleji než dříve. Tento trend se stále výrazněji projevuje globálně. NextŽeny je první studií, která zpracovává téma v kontextu tuzemského trhu a nabízí komplexnější pohled na trend přesunu bohatství do rukou žen.