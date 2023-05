Analýza: Češi před dovolenými za koruny dostanou více než před rokem

Praha - Česká měna proti většině světových měn meziročně posílila, Češi tak před letními dovolenými dostanou za koruny více než před rokem. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti Portu. K euru i dolaru česká koruna zpevnila o čtyři procenta, proti egyptské libře o 76 procent a k turecké liře o 29 procent.

Nejčastěji Češi při svých zahraničních dovolených potřebují eura, kterými se platí v destinacích, kam lidé z ČR jezdí nejvíc, a to v Chorvatsku, Itálii, Slovensku, Rakousku a Německu. Koruna k euru za poslední rok posílila o téměř čtyři procenta. "Pokud by si rodina vyměnila částku 40.000 korun, kterou v průměru utratí za týden dovolené, za eura před rokem, dostala by 1624 eur. Dnes by to bylo ale o 64 eur víc," uvedl analytik Portu Lukáš Raška.

Od poloviny dubna koruna k euru spíše oslabuje, kurz se posunul z 23,46 korun za euro na současných 23,71 Kč/EUR. Ani dlouhodobě se neočekává, že by česká měna zůstala na podobně silných úrovních delší dobu. Pro Čechy tak podle něj může být výhodné s výměnou dlouho neotálet.

Podobně je na tom i vývoj kurzu k amerického dolaru. Koruna meziročně posílila o více než čtyři procenta na 21,97 Kč/USD, tento měsíc pak spíše oslabovala. Při využití modelového příkladu by nyní česká rodina získala o 80 dolarů více než loni. Stejně jako ve vztahu k euru bude podle analytika koruna v budoucnu spíš dál oslabovat. Čekat s případnou výměnou na později patrně nemá velký smysl, míní Raška.

Velká meziroční změna nastala při porovnání kurzu korun s egyptskou librou. Česká měna proti té egyptské posílila o 76 procent. Při využití modelového příkladu, kdy před rokem získala česká rodina za 40.000 korun přes 32.000 egyptských liber, by dnes měla víc než 56.000 liber.

České směnárny často ani egyptskou libru nenabízí, koruny v Egyptě směnit také nelze. Časté doporučení je proto si na cestu do Egypta směnit koruny za eura nebo americké dolary, a případnou směnu udělat až na místě.

Koruna posílila meziročně i v porovnání s tureckou lirou. Při směně dnes je česká měna proti turecké silnější o 29 procent. Se současným kurzem 1,11 Kč za liru v modelovém příkladu rodina při směně získá o 8000 lir více než před rokem.

Na další vývoj kurzu liry bude podle Portu mít vliv především druhé kolo tureckých prezidentských voleb. Současný prezident Recep Tayyip Erdogan má totiž na tureckou centrální banku velký vliv a pokud by znovu vyhrál, politika banky se podle analytiků pravděpodobně nezmění a bude pokračovat trend oslabování liry.

Při meziročním srovnání se zásadně nezměnil kurz koruny k maďarskému forintu. Koruna je sice meziročně o 1,8 procenta silnější než maďarská měna, na přelomu roku byl ale rozdíl významnější a od začátku roku koruna proti forintu ztrácí. V současnosti je kurz 15,85 forintu za korunu.

Podobně se vyvíjí i kurz korun a polského zlotých. Koruna sice meziročně posílila o 1,7 procenta a kurz je na úrovni 5,27 zlotých za korunu, za poslední dva měsíce ale koruna oslabuje, uzavřel Raška.