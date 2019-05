Analýza: Češi letos v práci promrhají 65 minut denně

Praha - Češi letos v zaměstnání stráví mimopracovními aktivitami v průměru 65 minut denně, což je stejně jako loni. Zaměstnavateli tím způsobí ztrátu rekordních 51.813 korun za rok, tedy o 3869 Kč více, než loni. Vyplývá to z pravidelné analýzy společnosti truconneXion, kterou má ČTK k dispozici.

"Převedeno do průměrné hrubé mzdy zaměstnavatelé denně tratí 206 Kč za to, že si zaměstnanec zařídil dovolenou, nakoupil on-line, navštívil sociální sítě nebo zhlédl několik zábavných videí. Za celý rok zaměstnanci v administrativních profesích promrhají 43 pracovních dnů, to je jako měsíc a půl extra placené dovolené," uvedl manažer truconneXionu Martin Hnízdil.

Během deseti let měření počet promrhaných minut každoročně stoupal. Letos se však poprvé růst zastavil na loni naměřených 65 minutách. Do výsledku se totiž promítá nedostatek pracovníků na trhu práce. "Lidé se očividně už více flákat nemohou. Firmy nemohou najít dostatečný počet zaměstnanců, takže pracovní týmy jsou přetížené a musí zvládnout více práce. Je tedy docela možné, že neproduktivní čas na pracovišti začne dokonce klesat," dodal Hnízdil.

V posledních letech v Česku stoupá množství pracovního času stráveného zařizováním osobních věcí, zejména plánováním volného času, dovolených a nákupů. Lidé se snaží v práci udělat to, co doma nestihnou. Výrazně roste popularita sledování videí ze streamovacích služeb. Stálicí v zahálce jsou sociální sítě. Naopak klesá zájem o korespondenci prostřednictvím soukromého e-mailového účtu.