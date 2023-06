Analýza: Češi by v létě v Turecku na dovolené mohli zaplatit o desetinu méně

Praha - Češi by v létě v Turecku na dovolené mohli zaplatit v průměru o desetinu méně než před rokem. ČTK to řekl analytik obchodníka s měnami Purple Trading Petr Lajsek. Turecká lira ke koruně oslabila o 35 procent, záležet bude na vývoji tamní vysoké inflace, uvedl. Lira dále ztrácí hodnotu, analytici proto doporučují se směnou za koruny ještě pár dnů počkat.

Česká měna podle analýzy investiční platformy Portu proti většině světových měn meziročně posílila, Češi tak před letními dovolenými dostanou za koruny více než před rokem. K euru i dolaru česká koruna zpevnila o čtyři procenta, proti egyptské libře o 76 procent. Turecko patří v ČR mezi nejžádanější destinacemi, například v cestovní agentuře Invia bylo loni na třetím místě za Řeckem a Egyptem.

"Turecká lira podle očekávání dále oslabuje prakticky na všech měnových párech. Po druhém kolem prezidentských voleb, ve kterém zvítězil staronový prezident Recep Tayyip Erdogan, se totiž výrazně snížily šance na otevření turecké ekonomiky Západu. Lira tak dále prohlubuje své ztráty a na páru s korunou došlo k historickému okamžiku, prolomení parity. Poprvé v historii je tak koruna silnější než turecká lira," uvedl Lajsek.

Turecká měna oslabuje dlouhodobě. I přes vysokou inflaci totiž tamní centrální banka opakovaně snižovala klíčovou úrokovou sazbu, řekl ČTK analytik Portu Lukáš Raška. Měna navíc ještě dále oslabila poté, co Erdogan opět vyhrál volby. "Právě on má totiž na tureckou centrální banku rozhodující vliv a sám je zastáncem snižování úrokových sazeb, což je v naprostém rozporu s tím, co tvrdí většina ekonomů. Dokud tak bude turecká centrální banka zastáncem této neortodoxní strategie, je pravděpodobné, že turecká lira může dále oslabovat," dodal Raška.

Na nákup jedné liry podle Lajska aktuálně stačí 93 haléřů. Od druhého kola voleb tak lira oslabila o dalších 15 procent. Přitom ještě před nastoupením Erdogana do úřadu v roce 2014 stála jedna lira deset korun.

Výhled pro liru nehovoří vůbec pozitivně, další oslabení by mohlo být důsledkem žádosti ministerstva financí, které chce po centrální bance, aby ubrala na intenzitě obrany liry pomocí devizových intervencí, upozornil Lajsek. Zásoby devíz se totiž tenčí. Na páru s dolarem by se tak lira mohla propadnou o dalších deset až dvacet procent. Aktuální kurz USD/TRY je 23,50 a v blízké době by mohl dosáhnout i do pásma 25 až 28 lir za jeden dolar, odhadl.

Na páru s korunou by se kurz podle něj mohl podívat i pod úroveň 80 haléřů za jednu liru. Dovolená v Turecku tak může být pro obyvatele ČR ještě levnější. S výměnou peněz se může vyplatit ještě pár dnů počkat, tvrdí analytik. Mnoho tureckých prodejců zboží a služeb však bude raději přijímat eura nebo dolary, což jsou na rozdíl od liry důvěryhodné měny, za kterými stojí silné centrální banky, míní Lajsek.

Podle Lajska je ale možné, že na dalším zasedání turecké centrální banky 22. června dojde ke zvýšení úrokových sazeb, tedy logickému kroku při tak vysoké inflaci, která v květnu dosáhla na téměř 40 procent. Vyšší úrokové sazby by znamenaly otočku pro centrální banku a turecká lira by mohla opět začít lákat spekulanty a mírně posílit. Následující dva týdny tak mohou být ideální pro směnu peněz, uzavřel.