Analýza: Ceny v restauracích jsou o 20 až 40 pct vyšší, než by si hosté přáli

Praha - Ceny ve stravovacích zařízeních jsou podle analýzy společnosti Data Servis o 20 až 40 procent vyšší, než by si hosté představovali. Nejvíce se realita s přáním zákazníků rozchází u limonády. Do gastronomických podniků se po omezeních spojenými s pandemií koronaviru vrátilo 90 procent lidí, zbytek si oblíbil trávení času doma. Vyplývá to z údajů, které Data Servis zveřejnil na svém webu.

Za polední menu by Češi chtěli ideálně vydat průměrně 124 korun, reálná cena na trhu v prvním čtvrtletí letošního roku však byla 145 korun. Rozdíl tedy činí 17 procent. Průměrná cena polední nabídky přitom meziročně roste. Loni si restauratéři za oběd účtovali 141 korun, zatímco v roce 2020 polední menu stálo v průměru 133 Kč a v roce 2019 za něj lidé dali 125 korun.

Za třetinku limonády ve skle by lidé optimálně zaplatili v průměru 25 korun, v prvním kvartálu ale cena činila 36 korun a byla tedy o 44 procent vyšší ve srovnání s představou hostů. Podobný rozdíl, jen o procento nižší, byl u půllitru točené limonády. Za tu by lidé dali 30 korun, reálně přitom v uplynulém čtvrtletí stála 43 korun. Rozdíl 29 procent v ceně společnost Data Servis zjistila u čepovaného dvanáctistupňového piva. Lidé by za půllitr chtěli platit 35 korun, gastronomové ho ale prodávali o deset korun dráž.

Z důvodu růstu cen vstupních nákladů restauratéři podle analýzy zdražili v posledním čtvrtletí loňského roku meziročně o 16 procent. V prvním kvartálu letošního roku pokračoval podle Data Servisu růst cen zdražováním nápojů. Nejvyšší nárůst byl u těch nealkoholických, za které si lidé v meziročním srovnání připlatili až 29 procent.

I po uvolnění protiepidemických opatření zůstává každý desátý Čech, který dříve pravidelně gastronomické podniky navštěvoval, doma. Na stylu, kterému lidé přivykli v průběhu pandemie, oceňují podle údajů Data Servisu pohodlí, nižší náklady a to, že se setkávají jen s lidmi, se kterými chtějí.

Restaurace fungují v ČR v současné době bez zásadních omezení. Hosté pro vstup nepotřebují žádný doklad o očkování proti koronaviru nebo prodělání nemoci covid-19 jako v předchozích měsících, nemusejí v nich nosit ani respirátory.