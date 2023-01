Analýza: Ceny starších bytů meziročně klesly, v Praze zůstaly stejné

Praha - Ceny starších bytů v Česku ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku v meziročním srovnání převážně klesly, v Praze se udržely na stejných hodnotách a v Olomouci mírně vzrostly. Z analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než stovkou realitních makléřů, vyplývá, že pokles cen starších bytů bude pokračovat. ČTK má analýzu k dispozici.

V Praze vyšel koncem minulého roku metr čtvereční staršího bytu v dobrém stavu, případně po rekonstrukci, podle FérMakléři.cz na 120.480 korun, zatímco o rok dřív byl o 397 korun dražší. Byt o rozloze 85 metrů čtverečních se dal koupit za cenu kolem deset milionů korun.

V Brně cena za metr čtvereční klesl zhruba o 6000 korun, což bylo šest procent. Ceny stouply jen v Olomouci, a to na 71.152 korun za metr čtvereční, což byl meziročně nárůst o šest procent. Pohyb cen mezi čtvrtletími však i v Olomouci ukazuje podle FérMakléři.cz zlevňování.

Nejvíce ceny starších bytů meziročně klesly v Ostravě, o sedm procent, v roce 2021 tam přitom byl jeden z nejvyšších meziročních cenových růstů (20 procent).

Další vývoj cen starších bytů, pravděpodobně další pokles, ovlivní stav trhu hypoték. Pokud by se úroky hypoték vrátily alespoň ke čtyřem procentům, lidé začnou znovu ve větším prodávat a kupovat, uvedl Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz. Dodal, že realitní trh bude v tomto roce hledat novou rovnováhu, která bude různá s ohledem na typ nemovitosti.

Zdeněk Václavek, výkonný ředitel společnosti M&M reality, ČTK sdělil, že se realitní trh meziročně propadl asi o 50 procent a některým realitním kancelářím klesly ve čtvrtém čtvrtletí transakce až o 70 procent.

Václavek dodal, že prodávající musí investovat desítky tisíc do prezentace objektu, aby se dostal k co největšímu množství zájemců. "Přitom řada majitelů - nebo realitních kanceláří, které je zastupují, v posledním kvartále jako první odřízla právě náklady na marketing, protože na investice do propagace zakázek jednoduše nemají. Tím přestávají prodávat a to je začátek konce. Tato hrozba z mého pohledu visí nad desítkami procent realitních kanceláří," řekl Václavek.

Tabulka - srovnání vývoje cen starších bytů (Kč/m2):

Město 4.čtvrtletí 2021 4.čtvrtletí 2022 Meziroční vývoj (%) Brno 99.217 93.230 -6 České Budějovice 68.394 66.994 -2 Hradec Králové 76.284 74.021 -3 Olomouc 67.034 71.152 6 Ostrava 46.354 43.236 -7 Plzeň 67.505 64.234 -5 Praha 120.877 120.480 0 Ústí nad Labem 37.373 37.085 -1

Zdroj: FérMakléři.cz.