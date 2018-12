Praha - Ceny nových pražských bytů k letošnímu září meziročně vzrostly o 11 procent, což znamená pomalejší růst než loni, kdy to bylo 19 procent. Počet volných mírně vzrostl. Vyplývá to z analýzy, kterou každoročně zpracovává městský Institut plánování a rozvoje (IPR). Vývoj se podle analýzy nevymyká trendu posledních let a s ohledem na demografické a ekonomické faktory se dá předpokládat další růst cen. Vedení města chce podnikat kroky k podpoře výstavby.

Analýza zahrnuje projekty, které byly letos zkolaudovány, jsou ve výstavbě nebo developer již byty prodává, aniž by začal stavět, což je poměrně běžná praxe. Použité údaje jsou platné k září letošního roku.

Celkem do stanovených kritérií spadá 12.502 nových bytů, což znamená oproti loňsku pokles o zhruba pět procent. Z toho 4737 bytů by mělo být zkolaudováno letos, 4310 příští rok a zbylé v dalších dvou letech. Průměrná cena bytu činila 97.216 Kč za metr čtvereční vnitřní podlahové plochy bez teras či lodžií, průměrná plocha bytů byla 80,4 metru. Průměrná cena nového bytu v metropoli je tak zhruba 7,8 milionu Kč.

V září bylo podle analýzy na trhu k dispozici 3114 volných bytů, většinou větších. "Je zájem primárně o menší byty a developerům se velkometrážní byty prodávají pomaleji," vysvětlil ředitel sekce strategií a politik IPR Tomáš Lapáček.

Dodal, že čísla jsou v posledních třech letech podobná, i když se dá pozorovat mírný pozitivní trend v počtu volných bytů a růstu cen. Krokem vpřed je podle něj také zahájení výstavby na některých pražských brownfieldech, zejména na severozápadě Prahy. V Praze 8, 9 a 18 bylo v září soustředěno 36 procent nabídky nových bytů.

Podle aktuální analýzy společnosti Deloitte průměrná nabídková cena volných nových bytů v Praze na konci října meziročně vzrostla o 11,8 procenta na 104.100 korun za metr čtvereční. Tempo růstu je podobné jako před rokem, kdy byty meziročně zdražily o 15 procent. Počet volných dostupných bytů v nabídce developerů na konci října podle společnosti meziročně vzrostl o18 procent na 5587.

IPR neočekává v blízké budoucnosti zásadní zvrat v cenách bydlení. Podle Lapáčka dále porostou, a to s ohledem na ekonomické faktory, jako je hospodářský růst, podporující nákup bytů jako investice, či nízké úrokové sazby a s nimi spojené levné hypotéky. Roli hraje i populační přírůstek, kdy se do Prahy a jejího okolí stěhuje velké množství lidí z České republiky i zahraničí.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí, danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Nová koalice Pirátů, Spojených sil pro Prahu (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) a Prahy Sobě si řešení tohoto problému určila jako prioritu. Slibuje kroky, které urychlí povolování staveb a tím zvýší výstavbu a nabídku bytů v metropoli, například posílení úředníků, konec privatizace, vytvoření jednotného stavebního úřadu pro větší projekty či vlastní výstavbu. Na konkrétních opatřeních se nicméně ještě musí strany koalice dohodnout.

Počty realizovaných projektů a bytů v roce 2018:

správní obvod počet developerských projektů počet realizovaných bytových jednotek* meziroční rozdíl v počtu realizovaných jednotek* Praha 1 1 34 beze změny Praha 2 1 57 +57 Praha 3 3 479 -109 Praha 4 9 294 -129 Praha 5 26 1940 -139 Praha 6 10 322 -62 Praha 7 6 618 -32 Praha 8 10 1265 +24 Praha 9 9 2071 +299 Praha 10 7 295 -92 Praha 11 5 208 +175 Praha 12 9 1113 -95 Praha 13 5 770 +80 Praha 14 3 342 +44 Praha 15 6 756 -52 Praha 16 2 57 -13 Praha 17 3 181 -186 Praha 18 6 1189 -189 Praha 19 1 151 +151 Praha 20 0 0 beze změny Praha 21 0 0 beze změny Praha 22 4 360 -436 Praha celkem 126 12502 -704

*započteny jsou zkolaudované, rozestavěné a developery již nabízené byty

Zdroj: IPR Praha

Deloitte: Nové byty v Praze na konci října zdražily o 11,8 pct

"Období podzimních měsíců přineslo na pražský rezidenční trh novinku v podobě počátku platnosti nového doporučení ČNB pro poskytování hypotečních úvěrů. Od července je znatelný propad prodejů. Počátek druhého pololetí je nejhorší za posledních pět let. Ceny nových bytů přicházejících na trh se zejména kvůli vyšším stavebním nákladům nesnižují," uvedl analytik Deloitte Petr Hána.

Nové projekty přinesly v září a říjnu na pražský trh do přímé nabídky developerů 965 bytů ve 24 projektech. Jejich počet meziročně klesl téměř o čtvrtinu.

Nejdražším pražským obvodem zůstává Praha 1 s průměrnou cenou 196.500 korun za metr čtvereční. Nejlevnější je Praha 4 s průměrem 89.100 korun. Meziročně ceny nejvíce vzrostly v Praze 10, téměř o čtvrtinu. Naopak nové byty meziročně zlevnily v Praze 1 (o 15 procent) a Praze 3 (o dvě procenta).

V září a říjnu developeři v Praze prodali 766 nových bytů, meziročně zhruba o desetinu méně. Nejvíce patřilo společnosti Central Group (135), následují Finep (51), YIT (38), Avestus Real Estate (27) a Pražská správa nemovitostí (24). Průměrný prodaný byt stál 6,18 milionu korun, jeho jednotková cena byla 95.900 korun za metr čtvereční. Jeho velikost činila 66 metrů čtverečních.

Průměrná nabídková cena volných nových bytů za m2 a meziroční růst v Praze na konci období:

Období Průměrná cena (Kč/m2) Meziroční změna (v %) Únor 2017 88.500 22,4 Duben 2017 90.400 23,0 Červen 2017 92.600 22,5 Srpen 2017 93.500 23,6 Říjen 2017 93.100 15,0 Prosinec 2017 95.900 12,4 Únor 2018 95.800 8,2 Duben 2018 99.400 10,0 Červen 2018 100.300 8,3 Srpen 2018 102.100 9,2 Říjen 2018 104.100 11,8

Nabídkové ceny nových volných bytů v září a říjnu v jednotlivých pražských částech:

Městská část Průměrná cena za m2 (Kč) Meziroční změna (v %) Praha 1 196.500 -14,9 Praha 2 133.700 16,1 Praha 3 96.200 -2,1 Praha 4 89.100 19,6 Praha 5 107.300 4,2 Praha 6 123.000 6,4 Praha 7 102.000 7,5 Praha 8 108.400 3,6 Praha 9 91.400 22,2 Praha 10 91.900 24,4

Zdroj: Deloitte