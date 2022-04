Analýza: Byty ve velkých městech zdražily, ceny v Brně dohání Prahu

Praha - Byty ve velkých českých městech v letošním prvním čtvrtletí dále zdražily. Souvisí to s jejich nedostatkem i rostoucí inflací. Například v Brně stouply ceny bytů meziročně o pětinu na více než 100.000 korun za metr čtvereční. Dohání tak Prahu, kde se ceny zvyšují pomaleji než v krajských městech. Vyplývá to z aktuální analýzy společnosti FérMakléři.cz, která spolupracuje s více než stovkou realitních makléřů.

Ceny bytů v Brně tak poprvé překročily uvedenou hranici 100.000 korun za metr čtvereční. Zatímco loni v prvním čtvrtletí to bylo 86.126 korun, letos ve stejném období už 103.316 Kč. V Praze je tak procentuální nárůst dlouhodobě nižší. Meziročně tam metr čtvereční bytové plochy vzrostl o 17 procent na 126.140 korun.

"Nedostatek bytů je v České republice dlouhodobý jev, stejně jako velmi nízká nezaměstnanost. Nyní se k tomu přidala rekordní inflace, základní úroková sazba někde na úrovni roku 2001 a nejistota ohledně války na Ukrajině,“ uvedl dnes pro ČTK jednatel společnosti FérMakléři.cz Lumír Kunz. V lednu a únoru byla po vlastním bydlení stále poptávka. Po vypuknutí válečného konfliktu ale lidé začali vyčkávat na další vývoj událostí, v březnu tak realitní trh zažil ochlazení. Přesto skončil celý první kvartál meziročním růstem v řádu desítek procent a i mezikvartálně rostly ceny v jednotkách procent, dodal.

V Praze vyjde metr čtvereční podlahové plochy více než třikrát dráž než v Ústí nad Labem. "To je důvod, proč na severu Čech spatřuji i nadále potenciál vyššího meziročního růstu cen, než je tomu v Praze,“ upozornil Kunz. Stále podle něj platí, že v hlavním městě byty zdražují nejmenším tempem ze všech krajských měst, a to meziročně o 17 procent. Největší procentuální nárůst zaznamenali experti v Ústí nad Labem, a to dokonce o 56,6 procenta. U Brna a Plzně je meziroční nárůst pětinový, v Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a Českých Budějovicích zhruba třetinový.

Při srovnání posledních dvou kvartálů je růst cen v jednotkách procent. Nejvíce zdražily byty v tomto ohledu v Olomouci, konkrétně o 10,55 procenta na 74.108 korun za metr čtvereční. V Hradci Králové byl v posledním kvartále růst cen devítiprocentní, metr čtvereční tam stojí aktuálně 83.365 korun. Naopak nejméně zdražovaly v relativním vyjádření byty v Plzni, a to konkrétně o 3,25 procenta na 69.701 Kč za metr čtvereční.

"Bytová nouze v nejbližších měsících pravděpodobně potrvá. Byť bude většina lidí z Ukrajiny hledat bydlení na nájemním trhu, ti movitější mohou poptávat i vlastní bydlení. Výrazný růst nabídky bytů také nelze čekat. Není tedy moc důvodů, proč by byty měly letos zlevňovat,“ odhadl Kunz. Zároveň však podle něj roste počet lidí, kteří si nebudou moci vlastní bydlení dovolit. To se týká třeba Brna, kde platy nerostou zdaleka tak rychle jako ceny nemovitostí, podotkl.