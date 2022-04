Analýza: Banky zvýšily úročení spořicích účtů až na čtyři procenta

Praha - Banky zareagovaly na další růst úrokových sazeb České národní banky na pět procent zvýšením úročení spořicích účtů, které ale přesto vzhledem k dvojciferné inflaci výrazně prodělávají. Spořící účty hlavně díky vysoké konkurenci menších bankovních domů nabízí úroky kolem čtyř procent, kazí je ale četné podmínky, vyplývá z aktuální analýzy společnosti Portu. Inflace v březnu vyskočila na 12,7 procenta.

"Na zvyšování úrokových sazeb reagují i úroky na spořících účtech. Problematické jsou ovšem podmínky, které si spořící účty s nejvyšším úrokem stanovují," uvedl analytik Portu Filip Louženský. K 11.dubnu měly podle něj nejvyšší úroky na spořících účtech J&T Banka (4,0 procenta), Equa bank (4,0 procenta), Trinity Bank (3,68 procenta), Banka Creditas (3,6 procenta) a Expobank (3,51 procenta).

U J&T Banky však podle Louženského klienti musí složit alespoň jeden milion Kč nebo investice v hodnotě nejméně 100.000 Kč. V případě, že si klient nastaví výpovědní lhůtu na jeden měsíc, dostane úrok 4,15 procenta. Equa bank úroky podle něho připíše jen do vkladu tří milionů Kč a v případě jakékoliv odchozí platby, tedy i v případě poslání na běžný účet, klesne úrok na 0,1 procenta. Trinity Bank nabízí svůj úrok jen pro vklady do 400.000 Kč, a to navíc s roční fixací, Creditas nabízí vysoký úrok jen pro částku do 350.000 Kč a musí jít o nový vklad a pouze Expobank má svůj úrok bez jakýchkoliv omezení, dodal.

"Úroky na spořících účtech vypadají relativně slušně hlavně kvůli vysoké konkurenci a vyšší zhodnocení nabízejí spíš menší bankovní domy. Velké banky jako Česká spořitelna, Komerční banka nebo Raiffeisenbank mají úroky na spořících účtech výrazně nižší a aktuálně tak na klientských depositech slušně vydělávají. Pokud už nabídnou vyšší úrok, podmíní to využíváním dalších vysokomaržových produktů," upozornil Louženský.

Vklady na běžných a spořících účtech od srpna loňského roku klesají. Naopak vklady na produktech s dohodnutou dobou splatnosti se zvyšují velmi rychle, řekl dále ČTK Louženský. Od července minulého roku se objem takto uložených vkladů zvýšil 13krát. To podle něj jasně ukazuje chuť lidí ochránit svoje prostředky alespoň nějakým způsobem.

Dopadů rostoucí inflace na svoje finance se podle průzkumu Generali Investments obává 95 procent lidí. Podíl Čechů pokládající spořicí účty za nejvhodnější způsob ukládání peněz klesl za poslední rok z 36 na 28 procent.