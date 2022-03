Analytik: Vyhlášení tendru na Dukovany je zatím největší chybou současné vlády

Praha - Vyhlášení tendru na stavbu nového bloku v Jaderné elektrárně Temelín je podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala zatím největší chybou současné vlády. Podle něho by Česko místo stavby jaderného bloku mělo nyní řešit a podporovat úspory tepla i elektřiny, podporovat nové obnovitelné zdroje, podporovat efektivní řízení spotřeby a výroby elektřiny a oživit uhelné zdroje tepla a těžbu uhlí. Cena stavby navíc dosáhne 350 až 400 miliard korun, vládou uváděné částce 160 miliard korun už nikdo nevěří, napsal dnes Dohnal ve vyjádření pro ČTK. Na neznámou cenu stavby přitom upozorňují i další odborníci.

Vláda by se tak podle Dohnala měla nyní zabývat zajištěním dostatku tepla na další zimu, dostatku zemního plynu pro výrobu hnojiv a dostatku elektřiny. "Vyhlášení tendru na nový blok proto považuji za dosud největší chybu současné vlády, které jinak velmi fandím," uvedl Dohnal. "Dnešní dny jsou totiž ve znamení krátkodobých rizik či opatření, jak mít jistotu o zajištění dostatku tepla na další zimu, dostatku zemního plynu pro výrobu hnojiv a dostatku elektřiny. To je s přehledem hlavní priorita současné situace a měla by to být i vládní priorita," uvedl dnes Dohnal.

Podle něho by proto vláda v těchto dnech měla spíše řešit zateplování, řízení spotřeby a případné omezování spotřeby, a to i na úrovni evropského trhu. Řešit má podle něho i strategické nákupy plynu nebo rozvolnit povolovací procesy pro obnovitelné zdroje.

"Evropská energetika prochází největší změnou v historii a my v této době draze a hlasitě míříme na velmi vzdálený a rozmazaný terč," uvedl dále Dohnal. Upozorňuje, že podle něj je současný tendr v rozporu se zákonem o obchodních korporacích, protože tendr nadále tlačí pravděpodobně ztrátovou investici bez možnosti 30 procent akcionářů ČEZ vyjádřit se, resp. bránit se jinak než u soudu, dodal. Vyjádření ministerstva průmyslu a obchodu ČTK shání.

Stavby jaderných bloků se podle něj všude ve vyspělém světě prodlužují o pět až deset let, cena dosahuje minimálně na dvojnásobek. I cena dukovanského bloku podle něj přesáhne odhady. "Částce 160 miliard korun nevěří už nikdo, ale pro hladké PR se s touto částkou nadále pracuje ve veřejném prostoru," uvedl Dohnal. "S výhledem na sazby a malou schopnost dokončovat velké stavby v ČR vidím cenu 350 až 400 miliard korun a dokončeno přinejlepším v roce 2040. V tu dobu buď umrzneme nebo energetika si najde zcela jinou cestu," uvedl Dohnal.

Vyhlášení tendru naopak vítá jeden z uchazečů o stavbu, korejská KHNP. "Rozhodnutí české vlády vyhlásit tendr na stavbu nového bloku v Dukovanech nás v KHNP velmi potěšilo. O účast v tendru se ucházíme už od prvního ohlášení tohoto projektu a náš specializovaný tým je připraven předložit atraktivní nabídku. Jsme přesvědčeni o tom, že naše 50leté zkušenosti s výstavbou a provozem jaderných elektráren nám poskytnou konkurenční výhodu v technických, bezpečnostních i ekonomických oblastech," řekl ČTK viceprezident KHNP Seung-Yeol Lim.

Společnost ČEZ zahájila tendr na stavbu nového jaderného bloku Dukovan. Dostala souhlas od ministerstva průmyslu. Blok by měl stát do roku 2036. Vítězná firma má být známa v roce 2024, začít stavět se má v roce 2029. Jaderný blok má mít výkon do 1200 megawatt (MW). Stát má podle odhadů státu kolem 160 miliard Kč v cenách z roku 2020, přesnou konečnou cenu ale určí až soutěž.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš ve čtvrtek řekl, že zahájení tendru spočívá ve zpřístupnění zadávací dokumentace uchazečům, mezi které patří francouzská společnost EDF, jihokorejská KHNP a severoamerický Westinghouse. První nabídky od tří uchazečů dostane ČEZ do 30. listopadu letošního roku. ČEZ poté bude s uchazeči jednat a dostane druhé, vylepšené nabídky. S konečným pořadím uchazečů předstoupí ČEZ před stát v prosinci 2023, uvedl Beneš s tím, že smlouva bude podepsána do konce roku 2024.