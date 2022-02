Analytik: Sankce vůči Rusku jsou nejlepším možným, čeho šlo nyní dosáhnout

Praha - Nynější sankce vůči Rusku kvůli jeho vojenské invazi na Ukrajinu jsou ze západního pohledu nejlepším možným, čeho šlo za současné situace dosáhnout. ČTK to dnes sdělil analytik Pavel Havlíček z Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). Za přelomové považuje i rozhodnutí Evropské unie vůbec poprvé společně financovat dodávky zbraní mimounijní zemi.

Na sankcích se o víkendu dohodly státy Evropské unie spolu s Británií, Kanadou a Spojenými státy. K těm nejdůležitějším patří rozhodnutí odpojit většinu ruských bank od globálního platebního systému SWIFT, což bankám znemožní provádět transakce se zahraničím. Tvrdé západní sankce přivodily kolaps rublu a ochromily ruskou ekonomiku.

Havlíček ČTK sdělil, že sankční balíček obsahuje velmi silné kroky vůči Rusku a jeho ekonomice. "Dopady jsou na ruském hospodářství vidět už dnes," řekl. Zároveň jsou součástí i dlouhodobější opatření, která Rusko naprosto izolují z mezinárodního obchodního a finančního systému. "Přispějí k dlouhodobému úpadku ruské ekonomiky a možnému finálnímu kolapsu," míní Havlíček.

Sedmadvacítka by ze společného fondu měla poskytnout stovky milionů eur zemím, které dodaly či dodávají zbraně a další vojenské vybavení Kyjevu. "Výzbroj i ve formě sofistikované techniky, včetně letectva či dalších zbraňových systémů, a to jak ze strany EU, tak jednotlivých členských států, je naprosto bezprecedentní a hraje významnou roli," uvedl Havlíček. Zlomové je toto rozhodnutí především v Německu a Švédsku, protože obě země se proti této formě zapojení do konfliktu stavěly dříve skepticky, doplnil.

V tomto kontextu je podle něj nutné vnímat nedělní nařízení ruského prezidenta Vladimira Putina uvést uvést jaderné síly do vysokého stupně bojové pohotovosti. "Rusku jeho plán prozatím nevychází, a proto chce Ukrajince i Západ vystrašit. Tomu bychom se však neměli poddat a dále pokračovat v robustních sankcích vůči Rusku, ale také podpoře Ukrajiny na celé řadě úrovní, včetně vojenské, humanitární, ale také politické a diplomatické," dodal Havlíček.