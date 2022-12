Analytik: Na současném poklesu cen plynu na burze vydělá také česká vláda

Praha - Současný pokles cen plynu na burze je dobrou zprávu také pro českou vládu, která bude mít nižší náklady se zajištěním plynu pro domácnosti i firmy. Vydělat na ní mohou i spotřebitelé, kteří uzavírají nové smlouvy nebo jim končí fixace. ČTK to dnes řekl analytik investiční společnost XTB JIří Tyleček.

Cena plynu pro evropský trh pokračuje v poklesu a dnes dopoledne se kontrakt k lednovému dodání suroviny propadl až na 76,18 eura (zhruba 1847 Kč) za megawatthodinu (MWh). Ukazují to záznamy ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je pro ceny v Evropské unii klíčový. Cena plynu se tak dostala nejníže od února, kdy začala ruská invaze na Ukrajinu.

"Potažmo se mohou radovat všichni daňoví poplatníci, kteří platí veškeré náklady nad stanovený cenový strop. Ten se v případě plynu nachází v blízkosti úrovně 100 eur za megawatthodinu (MWh). Pokud je cena plynu nižší, jako je tomu v těchto dnech, tak na cenovém poklesu profitují spotřebitelé, kteří uzavírají nové smlouvy, nebo jim končí fixace," uvedl Tyleček.

Nižší ceny se však podle něj do ceníků distributorů dostávají se zpožděním, protože ti musí nejdříve udat nakoupený plyn za vyšší ceny. Pokud by cenový pokles na burze vydržel, tak se rozhodně vyplatí počkat na nové nabídky distributorů. Hrubým odhadem by je očekával v řádu týdnů. Pokud by však cena plynu začala opět růst, tak se zákazníci nemusí k nižším cenám vůbec dostat, podotkl.

Na spotřebitele by se dnešní nízké ceny přenesly již nyní, jen pokud by za tuto cenu konkrétní obchodník s plynem nakoupil všechen plyn pro rok 2023 a zákazníci by jeho cenu pro spotřebitele akceptovali, uvedl analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal. Protože obchodníci nakupují plyn postupně během několika měsíců, tedy i za vysoké ceny, také zákazníci jej nakupují ve větším předstihu, dodal.

Obchodníci s plynem nyní podle Dohnala nechtějí nabízet roční fixace, protože poslední půl rok byl trh velmi rozkolísaný a zajišťování cen v zásadě neumožňoval. "Protože existuje vyhlídka, že takto nízké ceny přetrvají i během roku 2023, tak i spotřebitelé na cenících na dobu neurčitou se dočkají, a to během roku 2023," odhadl.

Příčiny poklesu cen plynu jsou podle něj celkem zřejmé. Předpověď počasí pro dalších sedm dní v Evropě ukazuje nebývale teplé počasí. Plynové zásobníky se zatím vyprázdnily málo, poslední dny mnoho zemí EU je doplňovalo spíše než čerpalo. Navíc Rusko již vysílá zoufalé signály, že na jaře je ochotno posílat plyn skrz plynovod Jamal, upozornil Dohnal.