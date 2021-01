Analytik: Hlavním tématem Bidenova projevu bylo léčení národa

Praha - Hlavním tématem prvního prezidentského projevu Joea Bidena bylo léčení amerického národa, míní analytik Asociace pro mezinárodní otázky Matěj Jungwirth. Biden též mluvil o škodlivosti lží a zmanipulovaných faktů, které slouží k politickému či finančnímu zisku, a zahraničním spojencům USA věnoval krátký příslib, že Spojené státy "opraví svá spojenectví" s ostatními zeměmi. Jungwirth to dnes uvedl na dotaz ČTK. Projev se podle Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze nesl celkově v optimistickém duchu, když Biden poukazoval na to, že USA už v minulosti překonaly řadu krizí.

Demokrat Biden dnes složil slavnostní přísahu do rukou předsedy amerického nejvyššího soudu a stal se 46. prezidentem USA. Krátce před ním se své funkce oficiálně ujala rovněž Kamala Harrisová, která je první viceprezidentkou v historii USA.

Podle Jungwirtha byla největší pozornost upřena na ty, kdo se Bidenovy inaugurace nezúčastnili. Chyběl na ní jeho republikánský předchůdce Donal Trump, stal se sedmým prezidentem v historii USA, který předání úřadu osobně nepřihlížel. "Kvůli přísným bezpečnostním opatřením také chyběly stovky tisíc amerických občanů, kteří ve Washingtonu běžně přihlíží přísaze amerického prezidenta. Probíhající pandemie koronaviru znamenala, že všichni zúčastnění měli pestrou škálu roušek a respirátorů, židle byly rozsazeny od sebe a řečnický pultík byl v přestávkách mezi projevy pečlivě dezinfikován," napsal analytik.

Za hlavní téma projevu považuje léčení amerického národa. Biden mimo jiné upozornil, že přes 400.000 Američanů podlehlo s koronavirem, což je více než celkový počet amerických obětí za druhé světové války. "Biden všem zemřelým Američanům také věnoval tichou modlitbu během svého projevu a národu v boji proti koronaviru slíbil svou upřímnost a plné nasazení," uvedl Jungwirth.

Léčení ale podle Bidena potřebuje též ostře polarizovaná americká společnost. "Americkým republikánům, kteří v loňských volbách volili Donalda Trumpa, Biden pak nabídl 'nový začátek' pro konstruktivní a nenásilnou politickou debatu a zmínil, že politický nesouhlas nemusí způsobit 'totální válku'," napsal analytik.

Prezident mluvil také o škodlivosti lží a zmanipulovaných faktů, které slouží politickému či finančnímu zisku. "V přímé narážce na americké demonstranty, kteří před dvěma týdny násilím vnikli do budovy Kapitolu, Biden přímo mluvil o 'bílých supremacistech a domácích teroristech', kterým je potřeba čelit," připomněl Jungwirth útok Trumpových příznivců na Kapitol ze 6. ledna.

Zahraničním spojencům podle něj Biden věnoval příslib, že USA "opraví svá spojenectví" s jinými zeměmi. "V závěru své řeči pak Biden, nepochybně v narážce na svého předchůdce, americkým občanům slíbil, že bude svůj úřad vykonávat ve veřejném, nikoliv soukromém zájmu," dodal Jungwirth.

Obsah Bidenova projevu byl podle Justa částečně očekávaný. Zarámování inauguračních proslovů tezemi o jednotně, nutnosti překonání politického rozdělení, respektování názorů oponentů či o tom, že bude prezidentem všech Američanů, bylo přítomno i v projevech řady Bidenových předchůdců, míní.

"Sám Biden si je vědom toho, že řeči o jednotě se mohou někomu zdát jako 'pošetilá fantazie', o to více budou jeho kroky a rétorika samozřejmě sledovány. Až z konkrétních kroků, postojů a projevů se vždycky pozná, nakolik to řečník myslel vážně a nakolik to byla jen povinná a očekávaná část projevu," napsal Just ČTK.

Biden se věnoval také problematice boje s koronavirovou pandemií, což bylo podle Justa velké téma už během předvolební kampaně a bude jedním z klíčových témat v období následujícím. "V kontrastu se svým předchůdcem se rovněž výrazně vymezil vůči politickému extremismu, domácímu terorismu a rasismu, a to nejen v kontextu s událostmi před dvěma týdny, ale obecně," dodal Just.