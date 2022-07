Analytici: Zvýšení kapacity ropovodu TAL odpoutá ČR od závislosti na ruské ropě

Praha - Zvýšení kapacity Transalpinského ropovodu (TAL), kterým je i do České republiky přiváděna ropa z italského Terstu, je podle analytiků významným krokem k odpoutání tuzemska od dodávek ropy z Ruska. Sdělili to dnes ČTK. Vyšší kapacita by podle nich zajistila přívod ropy v případě, že by Rusko přerušilo dodávky přes ropovod Družba. Ten je s délkou přes 5000 kilometrů nejdelším ropovodem na světě, loni do tuzemska přepravil 48,8 procenta ropy, vyplývá z údajů ministerstva průmyslu a obchodu. Bavorské úřady podle premiéra Petra Fialy (ODS) od pátku povolí zvýšení denní kapacity ropovodu TAL o 17 procent.

Hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň vidí přínos zvýšení kapacity ropovodu TAL spíše v delším časovém horizontu. Z krátkodobého hlediska by to podle něj nemělo mít velký vliv vzhledem k tomu, že ČR má zatím výjimku z embarga na dovoz ropy z Ruska. Zprávu ale považuje pro tuzemskou energetickou bezpečnost za zásadní. Z ČR do Bavorska vede podle něj dostatečně silný ropovod, který obsáhne zásobování v případě výpadku dodávek z ropovodu Družba.

"Problém je, jestli bude dostatek ropy na druhé straně ropovodu v Bavorsku, která by k nám mohla proudit," upozornil. Dodal, že právě do bavorského Ingolstadtu vede z Terstu ropovod TAL, který byl "úzkým hrdlem v zásobování Česka terstskou ropou". Bartoň je přesvědčen, že pokud bude nyní v Ingolstadtu díky zvýšení kapacity TALu více ropy, bude i více ropy pro ČR.

"Každá zpráva podobného charakteru, která nás ´odstřihává´ od závislosti na Rusku, má dnes velkou hodnotu," uvedl energetický expert a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr. Nejde o úplné a definitivní řešení, zabere ovšem bezprostředně a účinně, řekl. Zvýšení kapacity Transalpinského ropovodu významem přirovnal k získání kapacity na pět let v nizozemském terminálu na zkapalněný plyn (LNG). Část této kapacity nedávno koupil stát prostřednictvím společnosti ČEZ.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska, ČR je na něj napojená přes produktovod IKL. TAL je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa. Loni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy.