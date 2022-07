Analytici: Zvýšení kapacity ropovodu TAL odpoutá ČR od závislosti na ruské ropě

Praha - Zvýšení kapacity Transalpinského ropovodu (TAL), kterým je i do České republiky přiváděna ropa z italského Terstu, je podle analytiků významným krokem k odpoutání tuzemska od dodávek ropy z Ruska. Sdělili to dnes ČTK. Vyšší kapacita by podle nich zajistila přívod ropy v případě, že by Rusko přerušilo dodávky přes ropovod Družba. Ten je s délkou přes 5000 kilometrů nejdelším ropovodem na světě, loni do tuzemska přepravil 48,8 procenta ropy, vyplývá z údajů ministerstva průmyslu a obchodu. Bavorské úřady podle premiéra Petra Fialy (ODS) od pátku povolí zvýšení denní kapacity ropovodu TAL o 17 procent.

Hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň vidí přínos zvýšení kapacity ropovodu TAL spíše v delším časovém horizontu. Z krátkodobého hlediska by to podle něj nemělo mít velký vliv vzhledem k tomu, že ČR má zatím výjimku z embarga na dovoz ropy z Ruska. Zprávu ale považuje pro tuzemskou energetickou bezpečnost za zásadní. Z ČR do Bavorska vede podle něj dostatečně silný ropovod, který obsáhne zásobování v případě výpadku dodávek z ropovodu Družba.

"Problém je, jestli bude dostatek ropy na druhé straně ropovodu v Bavorsku, která by k nám mohla proudit," upozornil. Dodal, že právě do bavorského Ingolstadtu vede z Terstu ropovod TAL, který byl "úzkým hrdlem v zásobování Česka terstskou ropou". Bartoň je přesvědčen, že pokud bude nyní v Ingolstadtu díky zvýšení kapacity TAL více ropy, bude i více ropy pro ČR.

"Každá zpráva podobného charakteru, která nás ´odstřihává´ od závislosti na Rusku, má dnes velkou hodnotu," uvedl energetický expert a poradce investiční skupiny J&T Michal Šnobr. Nejde o úplné a definitivní řešení, zabere ovšem bezprostředně a účinně, řekl. Zvýšení kapacity Transalpinského ropovodu významem přirovnal k získání kapacity na pět let v nizozemském terminálu na zkapalněný plyn (LNG). Část této kapacity nedávno koupil stát prostřednictvím společnosti ČEZ.

Zvýšení kapacity ropovodu TAL má pro ČR podstatný význam také podle zvláštního zmocněnce pro energetickou bezpečnost ministerstva zahraničí Václava Bartušky. "Ropovod družstva jednou skončí, Evropská unie se chce zbavit závislosti na ruských dodávkách do roku 2027, možná ještě dříve," řekl. Při vyjednávání o zvýšení kapacity ocenil vstřícný přístup Itálie, Rakouska i Německa.

Ropovod TAL vede z italského Terstu do Německa a Rakouska, ČR je na něj napojená přes produktovod IKL. TAL je napájen ropou, kterou do přístavu v Terstu přivážejí tankery z celého světa. Loni se do ČR dovezlo podle statistiky ministerstva průmyslu 6,8 milionu tun ropy, meziročně o 10,8 procenta více. IKL přepravil 51,2 procenta ropy.