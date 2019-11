Analytici zmapovali internetové operace ruské vojenské rozvědky

Palo Alto (USA) - Ruská vojenská rozvědka známá pod zkratkou GRU aktualizovala metody zavedené v době studené války a snaží se veřejnou debatu ve Spojených státech i jinde ovlivňovat pomocí virtuálních novinářů a fiktivních mediálních organizací či výzkumných ústavů. Její internetové operace se zároveň liší od postupů propagandistické Agentury pro výzkum internetu (AII). Takové jsou hlavní závěry čerstvě zveřejněné studie programu Stanford Internet Observatory (SIO) napojeného na Stanfordovu univerzitu.

Studie nazvaná "Potěmkinovy stránky a osobnosti" popisuje vlivové operace GRU z let 2014 až 2019. Autoři vycházeli z dat, která loni poskytla výboru amerického Senátu pro zpravodajské služby společnost Facebook. Šlo o příspěvky, jejichž autorství provozovatel sociální sítě připisuje GRU. Nový výzkum podle deníku The Washington Post (WP) představuje dosud nejkompletnější obrázek o aktivitách ruské vojenské rozvědky na sociálních sítích.

Hlavním cílem těchto aktivit je podle analytiků šířit do "širšího mediálního ekosystému", tedy za hranice facebooku či twitteru, takové interpretace událostí, které vyhovují Rusku. Tímto se prý operace GRU liší od aktivit AII, což je instituce založená jedním z nejbližších spojenců ruského prezidenta Vladimira Putina a považovaná za ústřední článek ruských dezinformačních operací. AII se podle SIO snažila především maximalizovat dosah svých materiálů na sociálních sítích.

SIO uvádí, že GRU k ovlivňování veřejné debaty využívá falešné think-tanky či mediální organizace a virtuální osobnosti, které slouží k utajení skutečného původu dané informace. Tento způsob označuje za aktualizaci sovětské propagandistické taktiky "aktivních opatření".

Materiály zmíněných falešných novinářů se podle americké studie objevily na více než 140 autentických mediálních doménách. Jako obzvláště pozoruhodný způsob šíření podvodného obsahu uvádí SIO případ s falešným výzkumným ústavem NBene Group. Jeho článek o anexi poloostrova Krym byl prý citován v jisté americké odborné publikaci zabývající se vojenským právem.

"Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto taktik jsou analogiemi taktik využívaných ve vlivových operacích studené války, zdá se být jisté, že budou nadále vylepšovány a aktualizovány pro internetovou éru, a je pravděpodobné, že budou využívány efektivněji," uzavírá tým SIO vedený bývalým hlavním bezpečnostním pracovníkem Facebooku Alexem Stamosem. Když byly postupy GRU úspěšné, bylo to prý zpravidla dáno tím, že se rozvědce podařilo zneužít mainstreamová média.

To se podle deníku WP stalo i těsně před posledními americkými prezidentskými volbami, když se na veřejnost dostala interní korespondence mezi představiteli Demokratické strany ukradená ruskými hackery. Studie SIO popisuje, že Rusové se nejdříve pokusili k dokumentům přitáhnout pozornost skrze facebook. Tato snaha selhala a GRU proto začala přímo kontaktovat americké novináře prostřednictvím fiktivní twitterové osobnosti nazvané Guccifer 2.0. To vyvolalo spršku zpráv, píše WP, ovšem zájem médií byl nesrovnatelně větší poté, co v červenci 2016 citlivé materiály publikoval server WikiLeaks. Podle amerického deníku je kampaň GRU důkazem role, kterou mimovolně sehráli američtí novináři v ruské operaci s cílem zasáhnout do demokratického procesu v USA.