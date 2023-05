Analytici: Zisk ČEZ ve čtvrtletí klesl až o 60 %, důvodem mimořádné daně

Praha - Zisk energetické skupiny ČEZ v prvním čtvrtletí letošního roku výrazně klesl, očekávají analytici. Čistý zisk společnosti za první tři měsíce roku by se podle odhadů měl pohybovat kolem deseti miliard korun, což by znamenalo oproti loňsku propad o zhruba 60 procent. Hlavní příčinou jsou dopady odvodů z tržeb a daně z neočekávaných zisků (windfall tax). Tržby ČEZ by naopak vzhledem k vyšším cenám elektřiny měly oproti loňsku vzrůst. Celoroční čistý zisk společnosti analytici očekávají na úrovní mezi 30 až 40 miliardami korun. Skupina oznámí své hospodářské výsledky za první čtvrtelí ve čtvrtek.

Čistý zisk skupiny ČEZ za celý rok 2022 stoupl na rekordních 80,7 miliardy z předloňských 9,9 miliardy korun. Provozní výnosy byly meziročně vyšší o 27 procent, dosáhly 288,5 miliardy korun.

Analytik J&T Banky Milan Lávička vidí za výrazným propadem čistého zisku ve srovnání s loňskem zejména dopady odvodů z tržeb a daně z mimořádných zisků. Za první kvartál očekává, že společnost na nich státu odvede dohromady kolem 16,5 miliardy korun. Vzhledem ke klesajícím cenám energií by zároveň mělo jít o nejvyšší odvody v letošním roce. Lávička zároveň nepředpokládá, že by se opakovaly loňské mimořádně vysoké zisky společnosti z obchodování s komoditami, což také v meziročním srovnání zvýrazní propad zisku.

Na vysokou daňovou sazbu, která výrazně ovlivní zisk ČEZ, upozornil také analytik Komerční banky Bohumil Trampota. Celkovou daňovou zátěž, která vedle mimořádných daní a odvodů zahrnuje ještě standardní korporátní daň, odhaduje na zhruba 60 procent. Vliv na hospodaření společnosti měla podle Trampoty také rostoucí inflace nákladů, například u materiálu, služeb nebo personálních výdajů.

Oproti loňsku však analytici předpokládají výrazný nárůst tržeb energetické společnosti. Důvodem jsou především vysoké ceny elektřiny. Trampota očekává, že průměrná realizační cena elektřiny by letos mohla být kolem 130 eur (3045 Kč) za megawatthodinu (MWh), loni byla 110 eur (2577 Kč) za MWh. "Na základě toho by měly tržby vzrůst o 15 procent na 87,5 miliard Kč," podotkl Trampota.

ČEZ by podle analytiků mohl spolu s výsledky představit také návrh dividendy z loňského zisku. Návrh společnost v minulosti zveřejňovala buď se čtvrtletním hospodařením nebo v pozvánce na Valnou hromadu ČEZ. Podle Lávičky lze očekávat že vzhledem k nižší potřebě zajištění kontraktů u komoditních burz výrazně klesne čistý dluh společnosti, který na konci roku 2022 činil 156 miliard Kč. "To z našeho pohledu otvírá prostor pro výplatu více jak 80 procent čistého zisku za minulý rok (117 Kč na akcii) a nebyli bychom překvapeni, kdyby představenstvo rovnou navrhlo vyplatit 100 procent (146 Kč na akcii)," řekl Lávička. Možnost výplaty dividendy ve výši 100 procent dividendy připouští i Trampota, a to i přesto, že současná dividendová politika společnosti počítá s výplatou 60 až 80 procent ze zisku.

Většinovým akcionářem ČEZ je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií firmy.