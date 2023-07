Analytici: Za poklesem stavební výroby stojí legislativa a malá poptávka

Praha - Za pokles stavební výroby v Česku může zdlouhavé povolování staveb a ochlazení poptávky po nemovitostech kvůli vysokým hypotečním úvěrům a inflaci. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Situace by se přitom mohla nepatrně zlepšit ještě letos. Pomoci by tomu mohla nová legislativa a celkové oživení ekonomiky. Podle dnešních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) stavební výroba v Česku meziročně opět klesla o 2,7 procenta. Meziměsíčně ovšem vzrostla o jedno procento. Oproti loňskému květnu se snížil počet vydaných stavebních povolení o 11,4 procenta.

"Stavebnictví si po slabším dubnovém výsledku připisuje za květen malé plus. Jeho produkce se totiž tentokrát zvýšila o jedno procento, a to jak díky pozemní výstavbě, tak budování infrastruktury. V meziročním srovnání nicméně celé odvětví zůstalo čtvrtý měsíc za sebou v červených číslech. Jak už napovídaly dřívější podrobné statistiky HDP, ochota firem investovat se v letošním roce soustředí spíše do oblasti strojů a zařízení než do výstavby," uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Podle vedoucího odboru ekonomického a strategického výzkumu a ekonoma Komerční banky Jana Vejmělky je v dosavadní letošní stavební výkonnosti patrná stagnace tuzemské ekonomiky způsobená makroekonomickými vlivy. Problém je ale podle něj zejména na straně nízké investiční aktivity, a tedy inženýrského stavitelství. I když meziročně v květnu vzrostlo, celkově je letos dosud meziročně v minusu o 8,8 procenta. "Za prvních pět měsíců letošního roku je na tom stavební produkce meziročně o 2,8 procenta hůře. S námi předpokládaným mírným oživěním ekonomiky jako celku ve druhé polovině letošního roku počítáme s celoročním růstem stavebnictví, a to o mírné jedno procento," dodal Vejmělek

Se zlepšením stavební situace ještě letos souhlasí také vedoucí realitního oddělení společnosti Broker Consulting Kristýna Viktora. "Pozitivním jevem uplynulého období je naopak novela stavebního zákona a zavedení institutu jednotného environmentálního stanoviska. Oba dokumenty, které již také na začátku června vyšly ve Sbírce zákonů ČR, jsou klíčové pro to, aby se příprava projektů urychlila. To by mohlo stavební výrobu v Česku opět nastartovat," řekla.

Výrazný propad by měl zaznamenat podle generálního ředitele ISS International v České republice Michaela Almásyho kancelářský trh. Dostavují se totiž pouze prostory, jejichž výstavba začala v minulých letech, a nových projektů přibývat příliš nebude. "Trh s kancelářskými prostory zůstává ovlivněn novou pocovidovou dobou, kdy firmy zmenšují své kancelářské prostory a uvolňují část míst k pronájmu. Proto není důvod stavět nové kancelářské budovy," uvedl Almásy.