Analytici: Za poklesem maloobchodních tržeb obavy Čechů z ekonomické situace

Praha - Za srpnovým poklesem maloobchodních tržeb stojí obavy Čechů ze zhoršení ekonomické situace. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Situace by se ale měla podle nich v dalších měsících zlepšovat, výraznější nárůst by měl přijít až počátkem příštího roku. Meziroční pokles maloobchodních tržeb v Česku v srpnu zrychlil na 2,8 procenta z červencových revidovaných 2,1 procenta, oznámil dnes Český statistický úřad.

"Oslabení reálné spotřeby domácností pokračovalo i během léta. Vysoká inflace a související propad reálných mezd dále omezoval schopnost či ochotu domácností utrácet," uvedl analytik UniCredit Bank Jiří Pour. Věří ale tomu, že se na podzim oživí poptávka domácností a v příštím roce se jejich spotřeba vrátí do pozice tahouna HDP. K tomu jí podle něj pomůže zpomalující inflace a související obnovení růstu reálných mezd.

Spotřebitelská důvěra během srpna opět poklesla, když se dále zhoršilo hodnocení domácností celkové ekonomické i vlastní finanční situace, řekl analytik Cyrrusu Vít Hradil. Právě tato ponurá nálada spotřebitelů je klíčovým zdrojem zmíněného srpnového výraznějšího než předpokládaného propadu maloobchodních tržeb, souhlasí analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. "Zdá se, že oživení spotřeby domácností bude pomalejší a postupnější především kvůli 'opatrnostnímu' motivu, kdy domácnosti mohou vyčkávat, co přinese nadcházející zimní sezona," dodal analytik Raiffeisenbank Martin Kron.

Propad v obchodech se bude zmírňovat, avšak jen díky srovnáváním s nízkými čísly z loňského podzimu a zimy, míní analytik Banky Creditas Petr Dufek. Opticky to podle něj bude vypadat lépe, ale asi těžko bude možné hovořit o návratu nákupního boomu. "Pro domácnosti zůstanou primární rostoucí náklady na bydlení a spotřeba (a zábava) půjde ještě nějaký čas stranou. Obchodníci by měli popřemýšlet, zda jim to hromadění zásob neprodaného zboží už konečně nestojí za nějakou slevu, respektive vlnu slev," podotkl.

Dobrou zprávou je podle Hradila alespoň skutečnost, že nadále utlumená spotřeba domácností bude silným protiinflačním faktorem a roste tedy šance, že růst cen již znovu akcelerovat nebude. "Podle nás se bude jednat o poměrně silný argument pro Českou národní banku, že může pokračovat v úvahách o brzkém snížení úrokových sazeb, ke kterému pravděpodobně dojde již na listopadovém zasedání," odhadl.

Aktuální pokles inflace v tomto roce pomáhá situaci postupně stabilizovat a k zásadnímu zlepšení by mohlo dojít na začátku příštího roku, kdy by se mohla dostat k blízkosti inflačního cíle, čímž by vzrostly reálné příjmy domácností, doplnil analytik Deloitte Filip Pastucha. Za letošní rok očekává pokles maloobchodních tržeb zhruba o 3,4 procenta, ale příští rok by měly podle něj růst zhruba o 3,8 procenta.

Meziroční pokles maloobchodních tržeb v Česku v srpnu zrychlil na 2,8 procenta z červencových revidovaných 2,1 procenta. Snížení tržeb proti loňskému srpnu bylo ovlivněno nižším prodejem nepotravinářského zboží a potravin. Tržby obchodníků klesají 16 měsíců v řadě. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). V meziměsíčním srovnání tržby klesly o 0,8 procenta.

Tržby za nepotravinářské zboží v srpnu meziročně klesly o 4,1 procenta a za potraviny o 3,2 procenta. "Naopak růst tržeb si od letošního března udržel prodej pohonných hmot," uvedla vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ Jana Gotvaldová. Ve druhém prázdninovém měsíci pumpaři utržili o 3,7 procenta víc než loni.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost v srpnu meziročně klesly o 9,3 procenta, v obchodech s oblečením a obuví byly nižší o 8,4 procenta. Obchodníci s počítačovým a komunikačním zařízením utržili o 7,7 procenta méně, zatímco prodejnám s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím klesly tržby o 2,8 procenta. V obchodech s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci nechali zákazníci meziročně o 1,3 procenta méně peněz.

Naopak růst tržeb ve srovnání s loňským srpnem zaznamenaly drogerie, a to o 4,6 procenta. Internetovým a zásilkovým obchodům tržby stouply o 2,8 procenta.

Tržby z prodeje potravin v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se meziročně snížily o 3,4 procenta a ve specializovaných prodejnách potravin klesly o více než procento. Nespecializované prodejny s převahou nepotravinářského zboží navýšily tržby o 2,9 procenta.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel stouply ve srovnání s loňským srpnem o 7,3 procenta. Tržby z prodeje motorových vozidel, včetně náhradních dílů, vzrostly o více než osm procent a tržby za jejich opravy o 4,2 procenta. Ve srovnání s červencem vzrostly tržby za prodej a opravy motorových vozidel o 1,2 procenta.