Analytici: Za poklesem českého průmyslu je útlum výroby v Německu

Praha - Za poklesem českého průmyslu v roce 2019 stál útlum průmyslové výroby v západní Evropě a především v Německu, shodli se dnes analytici oslovení ČTK. Průmysl podle nich významně zatížily rozepře o nastavení podmínek mezinárodního obchodu, ať už šlo o spor USA a Číny či brexit. Průmyslová výroba v ČR se loni meziročně snížila o 0,4 procenta, klesla tak po pěti letech. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů byla nižší o 0,5 procenta.

Na konec roku 2019 nebudou vzpomínat kapitáni českého průmyslu v dobrém, uvedl analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Průmyslová výroba v prosinci propadla meziročně o 0,9 procenta bez očištění a o 3,4 procenta při očištění o vliv pracovních dnů, čímž zaznamenala třetí měsíc poklesu v neočištěné řadě a pátý měsíc v řadě očištěné o pracovní dny. Tempo propadu se v prosinci proti listopadovému dále prohloubilo, dodal.

Největší podíl na slabém prosincovém výsledku měl podle analytika ČSOB Petra Dufka automobilový průmysl, který odepsal téměř sedm procent. Už předchozí výsledky automobilek spolu s novými zakázkami dávaly tušit, že expanze výroby tohoto segmentu není nekonečná. Průmysl čekají další slabé měsíce, což už indikovaly ukazatele důvěry či indexy nákupních manažerů. Toto očekávání potvrzují statistiky nových zakázek, které v prosinci klesly o 2,7 procenta. Nižší poptávku pociťují téměř všechny obory s výjimkou výrobců elektrických zařízení a farmacie, podotkl.

Celé poslední čtvrtletí 2019 se zapíše jako nepříliš úspěšné pro české průmyslníky, řekl ČTK analytik Raiffeisenbank Vít Hradil. Výroba v tomto období klesla jak ve srovnání se stejným čtvrtletím 2018 (-2,3 procenta), tak i s předcházejícím čtvrtletím (-0,5 procenta). Jelikož mezičtvrtletní pokles produkce nastal i v předchozím čtvrtletí, nezbývá podle něj než konstatovat, že se český průmysl dostal do technické recese. Snižoval se i objem zakázek a tržeb, počet zaměstnanců a zpomalovala i mzdová dynamika.

Letos bude opět důležitý vývoj obchodních vztahů mezi USA a Čínou, upozornil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Pro náladu v evropském průmyslu bude důležité i to, jak se bude vyvíjet vyjednávání o nastavení obchodní dohody mezi Spojeným královstvím a EU, jež by měla začít platit od roku 2021. "Ve výhledu na rok 2020 očekávám růst tuzemské průmyslové výroby zhruba v pásmu od jednoho do dvou procent, spíše ale blíže horní hranici. Klíčové bude, zda dojde k oživení aktivity v západoevropském průmyslu," dodal.

Analytik Deloitte David Marek původně v letošním roce počítal se stagnací průmyslu, narušení globálních výrobních řetězců kvůli koronaviru v Číně ovšem může podle něj negativně ovlivnit i české průmyslové firmy. "Virus v posledních dnech dostává zřetelný ekonomický rozměr, který má schopnost ovlivnit nejen ekonomiku Číny, ale i zbytku světa. Vyčíslení dopadů je v tuto chvíli předčasné, ale riziko koronaviru vychyluje odhady růstu průmyslu i celé české ekonomiky zřetelně směrem dolů," doplnil Sobíšek.