Analytici: Vývoj v průmyslu zůstal pozitivní, horší časy se blíží

Praha - Vývoj tuzemského průmyslu zůstal v květnu pozitivní, i když se mu již zcela nevyhýbají známky oslabování zahraniční poptávky. Zatím ale německému oslabení odolává. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Horší časy se ale podle nich blíží. Průmyslová výroba v ČR v květnu mírně zpomalila meziroční růst na 3,2 procenta z dubnových 3,3 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad. České stavebnictví v květnu snížilo meziroční růst na 0,2 procenta z dubnových 8,9 procenta hlavně kvůli vysoké srovnávací základně. Letos bylo i horší počasí.

"Výsledky českého průmyslu v květnu do určité míry kontrastují se slabším výkonem Německa a zejména s předstihovými ukazateli, které již od prosince signalizují slabší vyhlídky a stále se zhoršují," řekl ČTK analytik UniCredit Bank Pavel Sobíšek. Pro červen počítá meziročně s lehkým propadem průmyslové výroby, a to hlavně kvůli nižšímu počtu pracovních dní. Vývoj zakázek značí, že by si pro další měsíce mohl průmysl zachovat růst, byť poměrně malý, dodal.

"I když průzkumy nálad a zvláště pak indexy nákupních manažerů věští recesi, tvrdá data z reálné ekonomiky nic takového ani nenaznačují. Květnová čísla z českého průmyslu stále kontrastují s očekáváním a vlastně i s výsledky třeba německého průmyslu, který meziročně padá o 3,7 procenta," doplnil analytik ČSOB Petr Dufek. Průmyslová výroba vzrostla především zásluhou automobilového průmyslu, který si připsal téměř sedmiprocentní zvýšení produkce. Potvrzuje se, že automobilky v posledních měsících dokázaly postupně vykrýt propad produkce z úvodu roku, podotkl.

Přes květnový pozitivní výsledek bude tuzemská průmyslová výroba v dalších měsících ovlivněna nepříznivou ekonomickou situací u hlavních obchodních partnerů, upozornil analytik Raiffeisenbank Lukáš Růžička. Průmysl má vrchol hospodářského cyklu již za sebou a v nejbližších měsících bude růst produkce nadále utlumený. "V průměru za celý rok 2019 očekáváme, že dynamika průmyslové výroby bude podstatně nižší než v loňském roce, pouze mírně nad jedním procentem," odhadl.

Květnový růst takřka trojnásobně překonal očekávání trhu, který ve střední hodnotě analytických odhadů počítal s růstem 1,1 procenta, připomněl analytik Czech Fund Lukáš Kovanda. V trendovém pohledu je však podle něj ztráta dynamiky tuzemského průmyslu, k níž dochází již od první poloviny loňska, zřetelně patrná. Důvodem jsou obchodní války, hrozba tvrdého brexitu a zpomalení čínské a německé a globální ekonomiky, dodal.

Německý statistický úřad dnes oznámil, že průmyslová produkce v květnu stoupla o 0,3 procenta, zatímco analytici očekávali 0,4 procenta. V dubnu produkce klesla o 1,9 procenta. Ekonomové předpovídají zpomalení německého hospodářství ve druhém čtvrtletí. Největší evropskou ekonomiku ochlazují zejména obchodní spory a odchod Británie z Evropské unie.

Experti: Stavebnictví zpomalilo kvůli vysoké srovnávací základně

České stavebnictví v květnu snížilo meziroční růst na 0,2 procenta z dubnových 8,9 procenta hlavně kvůli vysoké srovnávací základně. Letos bylo i horší počasí. Uvedli to analytici, které dnes ČTK oslovila. Od začátku roku do konce května podle ČSÚ stavebnictví v souhrnu vzrostlo o 3,3 procenta. Podle analytiků by měl být tento údaj podobný i za celý letošní rok.

"Z květnového výsledku zatím nemá smysl vyvozovat nějaké hluboké závěry. Zvlášť když je ovlivněn i vysokým srovnávacím základem z loňského května. Výhled stavebnictví zůstává i nadále pozitivní, nicméně stále počítáme se zpomalením jeho růstu. Zopakovat loňský růst o 9,2 procenta s ohledem na finance, lidské kapacity i připravenost výstavby prakticky nelze," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Za celý letošní rok očekává růst stavebnictví o 3,5 procenta.

Proti dubnu tak zpomalil růst stavební produkce o 8,7 procentního bodu. "Na vině je primárně horší počasí a nepomohl ani stejný počet pracovních dní a nepomohl ani stejný počet pracovních dní ve srovnání s úspěšným minulým rokem. To se projevilo zejména ve výstavbě domů a bytů, která meziročně poklesla," doplnil analytik Komerční banky František Táborský. Letos podle něj stavebnictví vzroste o 4,3 procenta.

Podle analytika BH Securities Štěpána Křečka trápí české stavebnictví systémový problém, který spočívá ve špatně nastaveném stavebním zákoně a špatném fungování stavebních úřadů. "Ukazuje se, že pomalé procesy ve stavebnictví brání přílivu většího množství zahraničních investic a dynamičtějšímu rozvoji České republiky. Naše země v tomto ohledu výrazně zaostává za zbytkem Evropské unie," sdělil Křeček.

Vláda v současné době pracuje na novém stavebním zákoně, od kterého si slibuje výrazné zjednodušení a zrychlení povolování staveb. Jeho věcný záměr schválila na konci června, podle vládního harmonogramu by měl platit od začátku roku 2021. To většina odborníků nepovažuje za příliš reálné.

"Na úvahu o výsledku letošního roku je ještě brzy, ale předpokládám, že i nadále může přetrvávat náš mírný optimismus. Vzrůstající orientační hodnota vydaných stavebních povolení i zadaných a vypsaných veřejných zakázek by měly být příslibem pokračování vzrůstajícího trendu," dodal prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Jiří Nouza.