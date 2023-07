Analytici: Vývoj českého průmyslu je v dalších měsících značně nejistý

Praha - Vývoj českého průmyslu, který nyní drží nad vodou jen výroba automobilů, je v dalších měsících vzhledem k poklesu nových zakázek značně nejistý. Shodli se na tom analytici, které ČTK oslovila. Průmyslová výroba v Česku v květnu mírně zrychlila meziroční růst na 1,4 procenta z dubnových 1,2 procenta. Ubylo ovšem opět zakázek, jejich hodnota meziročně klesla o 4,4 procenta, uvedl dnes Český statistický úřad.

"Květnová čísla z průmyslu sice skončila nad odhadem trhu, stále však platí, že tuzemský průmysl prochází recesí, kterou mírní pouze silná výroba automobilů, kde se v letošním roce daří finalizovat dříve nedokončenou výrobu," uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Zpomalování či pokles nových zakázek u řady průmyslových odvětví a velmi slabý červnový index nákupních manažerů (PMI) nejen z tuzemské ekonomiky, ale i z Německa či eurozóny, však podle něj signalizují další zpomalování průmyslu včetně automobilového odvětví.

Automobilová výroba těží ze zlepšení situace v mezinárodní logistice, míní analytik Trinity Bank Lukáš Kovanda. Zpřetrhané dodavatelsko-odběratelského řetězce se scelují, což automobilkám v ČR umožňuje rozjet výrobu na vyšší obrátky a uspokojovat odloženou poptávku, nahromaděnou ještě z dobu covidu a jeho odeznívání. Květnová výroba aut v Česku byla druhá nejsilnější od začátku roku 2020, kdy začínala covidová krize, poznamenal.

Bez automobilového průmyslu by produkce celého průmyslu výrazně klesla a do minusu by se dostal i zpracovatelský průmysl jako takový, připomněl analytik Svazu průmyslu a dopravy Bohuslav Čížek. Další vývoj bude spojený s ochlazenou poptávkou a dál ho může poznamenat řada potenciálních rizik od zhoršení hospodářské situace v eurozóně až po výpadek komponentů. Ekonomika v ČR se nyní potácí na hraně recese, dodal.

Podobně jako v předchozích měsících většina odvětví zpracovatelského průmyslu v květnu vykázala meziroční pokles výroby, což není příznivá zpráva, upozornil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Nepříznivou zprávou je podle něj i pokles nových zakázek v průmyslu. Meziroční pokles nových zakázek činil 4,4 procenta, přičemž klesly jak exportní, tak tuzemské nové zakázky, podotkl.

Pokles nových zakázek se dotýká i automobilového průmyslu, doplnil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Průmyslové firmy si podle něj sice mohou stále ještě vypomáhat dřívějšími objednávkami, ale s jejich postupným vyčerpáním budou stát před problémem, co dál. Zhoršený výhled evropské ekonomiky se nemůže nepropsat i do českých čísel, a proto lze nejspíš očekávat i slabší výsledky průmyslu v letních měsících, odhadl.