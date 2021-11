Analytici: Výsledky ČEZ za 3. čtvrtletí již neovlivní prodeje aktiv

Praha - Hospodářské výsledky energetické společnosti ČEZ již neovlivní prodej rumunských a bulharských aktiv. Zisk EBITDA i čistý zisk ale porostou, odhadují ČTK oslovení analytici. Zásadní vliv do hospodaření za 3. čtvrtletí by měl mít podle nich segment výroby, konkrétně pak příznivý vývoj prodejních cen silové elektřiny. Letošní trend velkoobchodních cen elektřiny se tak příznivě promítá do ceny, za kterou ČEZ prodává z většiny svých elektráren. ČEZ výsledky za třetí čtvrtletí oznámí v úterý ráno.

"Výsledky za třetí čtvrtletí nebudou kromě prodaných rumunských aktivit zahrnovat také Bulharsko. Bulharská aktiva byla prodána na konci července, takže do kvartálních čísel se zaúčtuje jen asi měsíc. Z celého reportu bude důležité sledovat prodej elektřiny na další roky. A také komentář k celoročním cílům, které budou pravděpodobně zvýšeny o nečekanou vratku úroků z prodlení," uvedl analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

Trampota předpokládá, že celkové tržby zůstanou v meziročním srovnání stabilní. "Podle našich odhadů by měly dosáhnout 49,2 miliardy korun. Cena elektřiny, za kterou letos ČEZ prodává, je lehce nad hodnotou dosaženou v loňském roce," uvedl Trampota.

Provozní zisk EBITDA podle Trampoty vzroste meziročně o 11,7 procenta na 13,7 miliardy Kč. Čistý zisk vzroste podle jeho odhadů v meziročním srovnání o 84 procent na 4,2 miliardy Kč. "Růst je dán lepším provozem a absencí opravných položek ve výši 3,4 miliardy korun, se kterými v odhadech pro třetí kvartál 2021 nepočítáme," uvedl.

Na tom, že do výsledků ČEZ ve třetím čtvrtletí již nezasáhnou prodaná rumunská a bulharská aktiva, se shoduje také analytik Fio banky Jan Raška. "I přes absenci rumunských a bulharských aktiv, znamenající výpadek do EBITDA v objemu kolem 1,5 miliardy korun, očekáváme výraznější meziroční růsty ziskovosti," uvedl Raška. Bulharský distribuční a prodejní segment přispíval jen v červenci, tedy marginálně.

Růst provozního zisku EBITDA odhaduje Raška meziročně o 23 procent. "Očištěný čistý zisk se pak podle našich odhadů může posunout z loňských 2,3 miliardy korun na 5,5 miliardy Kč," uvedl Raška.

Zásadní vliv do hospodaření bude podle něj mít prodejní cena silové elektřiny. "Ta se zatím vyvíjí nad očekávání," uvedl Raška. Zatímco ještě v úvodu letošního roku predikoval cenu v blízkosti 46,5 eur za MWh (asi 1185 Kč), tak s vývojem tržních cen na energetických burzách samotný ČEZ postupně zvedal svůj výhled nejprve ze 48 eur na 49 eur a v létě až na 52 eur (1325 Kč) za MWh. "To už je o výrazných 14 procent více oproti loňsku, což by mělo mít silně příznivý dopad do výsledků za třetí kvartál 2021," uvedl Raška. Navíc růst tržních cen elektřiny se v průběhu třetího kvartálu ještě zrychlil a elektřina dosahovala rekordních úrovní.

Podle analytika České spořitelny Petra Bártka se dá ve třetím čtvrtletí očekávat nárůst EBITDA zisku meziročně o 14 procent na 13,9 miliardy korun. "I přes negativní dopad nedávných prodejů aktiv v Rumunsku a Bulharsku. Bez těchto vlivů bychom čekali růst asi o třetinu. Důvodem růstu budou vyšší zajištěné velkoobchodní ceny elektřiny, pozitivní přecenění zajišťovacích derivátů a absence negativních dopadů koronaviru v segmentech distribuce a koncového prodeje," řekl Bártek.

Podle vedení společnosti by měl letos ČEZ za celý rok dosáhnout EBITDA mezi 58 a 60 miliardami korun, čistý zisk by mohl činit 18 až 20 miliard Kč.

Majoritním akcionářem ČEZ je stát, který drží přes ministerstvo financí zhruba 70 procent akcií firmy. Valná hromada firmy v červnu rozhodla, že společnost vyplatí akcionářům z loňského zisku dividendu 52 korun za akcii před zdaněním. Vyšší dividendu schválili akcionáři ČEZ jen v roce 2010 ze zisku roku 2009, a to 53 korun za akcii. Podle firmy výše letos schválené dividendy odráží právě prodej rumunských aktiv. Finanční ředitel ČEZ Martin Novák již dříve uvedl, že prodej rumunských aktiv z dividendy tvoří 9,50 Kč na akcii před zdaněním.