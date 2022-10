Analytici: Výnosy z akcií a dluhopisů jsou letos potřetí za 100 let v záporu

Praha - Výnosy z amerických akcií a dluhopisů jsou tento rok v záporu, což se stalo potřetí za posledních zhruba 100 let. Předtím to bylo v letech 1931 a 1969. Na výjimečnou situaci upozornil analytik investiční platformy Portu Filip Louženský. Americké akcie letos klesly o 23 procent, dluhopisy o 11 procent.

Kombinace propadu akcií a dluhopisů je obecně velmi zvláštní, jelikož v prostředí, kdy klesají riziková aktiva jako akcie, se přesouvá kapitál právě do bezpečnějších státních dluhopisů, řekl ČTK analytik XTB Štěpán Hájek. Dluhopisy zažívají nejhorší rok v moderní historii. Za 45 let klesla hodnota dluhopisů pouze pětkrát a z toho největší pokles byl podle indexu Bloomberg Aggregate o 2,9 procenta. Jen letos klesl tento index o 11 procent. Žádný pokles nebyl od roku 1931 dvouciferný. Americké akcie podle indexu S&P 500 letos propadly o 23 procent, dodal.

Za tímto jevem stojí především vysoká inflace, která nutí centrální banky zvyšovat úrokové sazby, což ovlivňuje dluhopisový trh. Dalším faktorem jsou obavy z recese, které stahují akciové trhy dolů. V minulosti byl tento jev podle Louženského předzvěstí poklesu na akciových trzích následovaného několikaletý růstem. "V minulosti byl tento jev předzvěstí poklesu na akciových trzích (1932 a 1970) a následného růstu, který trval v obou případech několik dlouhých let," uvedl Louženský.

Propad dluhopisů a akcií má společné jmenovatele, jimiž jsou centrální banky, uvedl Hájek. Po pandemii snížily úrokové sazby na historická minima a spustily program kvantitativního uvolňovaní, přes který nakupují především státní dluhopisy. Tím stlačily výnosy, čímž zvýšily jejich cenu. Nicméně s rokem 2022 přišla nejvyšší inflace za 40 let, což se začalo propisovat do růstu výnosů, a tedy poklesu ceny. Centrální banky zároveň ukončily program kvantitativního uvolňování, z trhu se státními dluhopisy tak zmizel největší kupec. To se opět podepsalo pod propadem ceny, vysvětlil.

Dopady klesajících dluhopisů jsou problémem pro všechny finanční instituce a fondy včetně těch penzijních, uvedl Hájek. Státní dluhopisy byly dlouhou dobu kotvou portfolií, nicméně nyní táhnou i ta nejkonzervativnější do červených čísel. Státy si nyní půjčují za mnohem vyšší sazby, stejně tomu je v korporátním světě. Státy i firmy se tak mohou dostat do existenčních problémů, kdy nebudou schopny splácet své závazky. Takové situace se však v minulosti ukázaly být vhodnou příležitostí pro investice. Akcie i dluhopisy jsou teď z pohledu na cenu velmi zajímavé s potenciálně vysokým výnosem v delším horizontu, podotkl.

Letošní vývoj na finančních trzích rozpoutává diskusi o platnosti historických tezí a nutí správce aktiv přehodnocovat své tradiční přístupy k alokaci klientských portfolií, doplnil analytik Wood & Company Vladimír Vávra. Úvahy se podle něj obrací jak k navyšování hotovostní složky, alternativním investicím či komoditám.