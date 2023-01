Analytici: Vítězství Pavla může pomoci vládě, ale vliv na ekonomiku je malý

Praha - Zvoleného prezidenta Petra Pavla by mohli zahraniční investoři vnímat jako garanta prozápadního ukotvení země. V domácí ekonomice ale je vliv prezidenta omezený. Pro vládu by mohla být výhoda, že nebude muset prezidenta přehlasovávat, shodují se analytici oslovení ČTK. Upozorňují, že Pavel nemá podnikatelské zájmy, které by mohl z pozice prezidenta prosazovat.

Hlavní ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek upozornil, že vliv českého prezidenta na ekonomiku je spíš nepřímý a dlouhodobý. "Z hlediska zahraničí reprezentuje prezident zemi a může vládě pomáhat v prosazování národních zájmů, pokud je na nich s vládou ve shodě. Zahraniční investoři ocení, že mohou vnímat osobu nového českého prezidenta jako garanta prozápadní orientace Česka," uvedl. Za Pavlovu výhodu považuje kontakty z NATO, které mu mohou otevírat přístup k politickým špičkám v Evropské unii v USA.

"Domácí kanál je z hlediska ekonomiky hlavně o tom, zda prezident urychluje či brzdí legislativní proces, jeho pravomoci jsou ale omezené," upozornil Sobíšek. "Z celospolečenského hlediska by bylo pozitivní, kdyby se prezidentovi podařilo vrátit svému úřadu důstojnost a zvýšit národní hrdost schopných a vzdělaných lidí v Česku, což může mít dlouhodobě příznivý dopad na ekonomický výkon země," dodal.

Také hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek připomíná, že vliv českého prezidenta na ekonomiku je omezený. "Vzhledem k recesi ekonomiky, energetické drahotě, hlubokému deficitu státního rozpočtu a řadě dalších problémů má vláda před sebou velké úkoly, které ve zbytku svého funkčního období musí co nejrychleji vyřešit. Nebude mít na Hradě opozičního prezidenta, kterého by musela přehlasovávat, ale problémy za ní rozhodně řešit nebude a ani nemůže. Roli prezidenta lze asi v této chvíli hledat především v uklidnění situace a nastolení pozitivnější atmosféry ve společnosti," uvedl Dufek.

Hlavní ekonom Cyrrusu Vít Hradil považuje vítězství Pavla ve volbách za dobrou zprávu pro českou ekonomiku. "Konkrétní hospodářskou politiku v Česku vykonává vláda a parlament. Prezident do tohoto procesu může vstupovat pouze skrze uplatňování svého neformálního vlivu konzultanta a komentátora. Spíše než ku prospěchu věci ovšem tyto zásahy obvykle způsobují komplikace, jelikož jimi prezident vytváří iluzi dalšího ekonomického centra státní moci, čímž situaci činí nepřehlednou. Zatímco Petr Pavel zřejmě bude respektovat skutečnost, že mu ekonomické pravomoci nepřísluší, Andrej Babiš naznačoval, že by se snažil prosazovat program konvenující konkrétním voličským skupinám," uvedl.

Podle Hradila zvolení Pavla může pomoci i české ekonomické diplomacii. "Poslední dva týdny volební kampaně jasně ukázaly, že zatímco Petr Pavel je schopen i ve vyhrocených situacích zachovat chladnou hlavu a smířlivé vyjadřování, Andrej Babiš pod tlakem sklouzával do agresivní útočné polohy a podařilo se mu i způsobit mezinárodní diplomatický skandál, když zpochybnil klíčové závazky ke spojencům. Výhodou Petra Pavla je i skutečnost, že na rozdíl od Andreje Babiše sám nemá významné podnikatelské zájmy, které by mohl mít tendenci z pozice prezidenta prosazovat," uvedl.

Analytici se také shodují, že v personálních záležitostech bude vliv Pavla na ekonomiku malý, protože za jeho funkčního období se bude měnit pouze jeden ze sedmi členů bankovní rady České národní banky.