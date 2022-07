Analytici vítají vyjednávání o nákupu CV90, poukazují na vysoké náklady F-35

Praha - Vojenští analytici vítají rozhodnutí vlády začít vyjednávat o nákupu švédských obrněnců CV90. V případě pořízení amerických stíhacích strojů F-35 Lightning upozorňují na vysoké náklady, které jsou s nimi spojené. Řekli to ČTK v reakci na dnešní rozhodnutí vlády vyjednávat o nákupu pásových bojových vozidel pěchoty ze Švédska a stíhacích letounů F-35 ze Spojených států.

Pořízení CV90 označil vojenský analytik Jiří Vojáček za velmi rozumnou volbu. "Jde o osvědčené, přitom stále moderní BVP, které se účastnilo několika konfliktů a které se dá považovat za etalon kvality mezi západními konstrukcemi," poznamenal. Podotkl, že tendr provázely silné lobbistické tlaky i rozpory, například ohledně některých požadavků armády. Výsledek ale považuje za pozitivní. Označil za veřejné tajemství, že výrobce CV90 nabídl nejnižší cenu ze všech konkurentů.

Podle analytika Lukáše Visingra je neoficiálně známo, že stroj CV90 vyhrál armádní hodnocení z roku 2019, které se týkalo takticko-technických parametrů vozidel. Za další plus považuje, že stejné obrněnce bude mít ve výzbroji Slovensko a že byly odzkoušeny v boji.

Stíhací stroj F-35 označil Visingr za zdaleka technologicky nejvyspělejší bojový letoun na světě. "Není to jenom letoun, je to komplexní platforma, která dokáže plnit obrovské spektrum úkolů," poznamenal. Armádě podle něj dává díky svému vybavení oproti protivníkovi obrovskou informační převahu. "Nepřítel bude eliminován ještě dřív, než si vůbec uvědomí, že se něco děje," podotkl.

Poukázal na vyšší provozní náklady oproti gripenům i na potřebu přebudovat infrastrukturu. K tomu by ale podle něj bylo nutné přistoupit i tak. Dodal, že část investičních nákladů by mohli zaplatit Američané v souvislosti s vyjednávanou smlouvou o obranné spolupráci. Za to, že by Spojené státy mohly využívat některé české základny, investovaly by do jejich vybavení.

Podle Vojáčka šlo o čistý výběr mezi "hodně muziky za hodně peněz" a "méně muziky za méně peněz". F-35 podle něj je na špici leteckého inženýrství a disponuje mnoha unikátními schopnostmi. To s sebou ale nese značné náklady pořizovací i provozní. Podle různých statistik má F-35 až pětkrát vyšší náklady na letovou hodinu, poznamenal. Politici i armáda s tím musí podle něj počítat do budoucna, protože to bude provoz letadel výrazně prodražovat. "Letouny jsou přitom koncipovány s životností až do 70. let tohoto století, náklady na celý jejich životní cyklus tedy budou astronomické," uvedl. Největší odpovědnost za výběr podle něj v tomto ohledu nese armádní výběrová komise, která politikům letouny F-35 doporučila.

F-35 mají oproti nové generaci gripenů i vyšší pořizovací náklady, podle Visingra se hovoří zhruba o 85 milionech dolarů za kus oproti 70 milionům. Podle Vojáčka ale při započtení i vstupních nákladů vychází cena na jeden stroj asi na 140 milionů dolarů. Vychází z hodnoty tendrů v Polsku, Finsku a Švýcarsku. Další náklady bude stát výzbroj. Pořízení 24 letadel tak podle něj bude ČR stát minimálně 80 miliard korun.

Podle Visingra by ještě před ruským útokem na Ukrajinu nemusela být zcela jasná odpověď na otázku, zda ČR potřebuje nejvyspělejší bojový letoun na světě. Nyní odpověď považuje za jasnou. "Už si na naší obraně a bezpečnosti nemůžeme dovolit šetřit. Teď už ne," řekl.

Vojáček upozornil i na dlouhé dodací lhůty u F-35 způsobené značným zájmem řady zemí. Ministerstvo proto podle něj zmiňuje možnost nákupu starších letounů nebo převzetí strojů, které byly určeny pro americké letectvo. Visingr se domnívá, že při rychlém postupu je možné mít v roce 2029 vycvičeny první piloty a k dispozici první stroje. Odkoupení starších strojů by bylo levnější, ale ne žádoucí, protože první série těchto letounů neměly ještě všechny schopnosti, uvedl.

Visingr pokládá za výhodu pořízení F-35 i to, že půjde brzy o běžnou výzbroj v evropských armádách a že jde o silné potvrzení transatlantické spolupráce. Poukázal zároveň na to, že je tento stroj schopen nést jaderné zbraně. Polsko se již podle něj otevřeně vyslovilo pro to, aby mělo na svém území jako odstrašující kapacitu jaderné pumy. "U nás to je převážně v dimenzi kuloárních debat, už se to ale na veřejnost pomaličku dostává. Myslím si, že to je téma, o kterém by se měla vést legitimní diskuse," poznamenal.