Analytici: Stavební produkce je na úrovni roku 2019, oživení očekávat nelze

Praha - Stavební produkce se vrátila na úroveň roku 2019. Za meziročním nárůstem je hlavně úspěch pozemního a inženýrského stavebnictví. Negativním jevem je však nižší počet vydaných stavebních povolení, zásadní oživení oboru tak do budoucna očekávat nelze. Shodli se na tom analytici a odborníci, které oslovila ČTK.

Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) stavební výroba v České republice v červnu v meziročním srovnání po čtyřech měsících poklesu vzrostla o jedno procento. Meziměsíčně byla stavební produkce vyšší o 2,5 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 0,7 procenta a inženýrské stavitelství meziročně vzrostlo o 1,6 procenta, uvedl ČSÚ.

"V inženýrském stavitelství, které žije především z veřejných zakázek, byla stavební produkce vyšší ve srovnání s průměrným měsícem posledního předcovidového roku o 6,5 procenta. V pozemním stavitelství, které se věnuje výstavbě domů a komerčních nemovitostí, je stále pod touto úrovní," řekl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Uvedl, že vzhledem k redukovaným plánům developerů nejsou nižší výsledky této části odvětví až takovým překvapením. "Rostoucí korunové a zvláště pak eurové úrokové sazby zasahují do rentability nových projektů, takže nabádají k vyšší obezřetnosti," dodal.

Podle analytika Komerční banky Martina Gürtlera pokles vydaných stavebních povolení ukazuje na nepříliš optimistický budoucí vývoj stavební produkce. Zlepšení pak nejde očekávat, dokud se nesníží úroková sazba hypotečních úvěrů. Podle ČSÚ stavební úřady vydaly meziročně o 8,7 procenta povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 15,2 procenta.

"Do konce roku podle nás v tomto ohledu k zásadnější změně nedojde, když čekáme pokračující stabilitu úrokových sazeb České národní banky na současných úrovních. V příštím roce by už měla centrální banka začít úrokové sazby snižovat. Přeliv tohoto efektu do vyšší výstavby ale bude pravděpodobně nějakou dobu trvat," řekl Gürtler. Dodal, že řada developerů kvůli současné nízké poptávce omezila výstavbu a neinvestuje ani stát.

Na budoucím vývoji stavebnictví by podle vedoucí realitního oddělení společnosti Broker Consulting Kristýny Victora mohl mít vliv aktuálně diskutovaný návrh vyhlášky o technických požadavcích na výstavbu. Ten by měl zjednodušit vydání stavebních povolení, které je z části důvodem snížení počtu vydaných stavebních povolení.

"Čím komplikovanější a závaznější přijímané normy budou, tím horší podmínky se pro novou domácí bytovou výstavbu vytvoří. Jejímu dalšímu rozvoji to pak jednoduše moc nepomůže. Efektivnější cestou je vytváření podmínek pro to, aby se zrychlilo územní plánování a zkrátila se tak příprava nových projektů. Další cestou, jak pomoci rozvoji stavební výroby, je užší spolupráce investorů s místní samosprávou," uvedla.