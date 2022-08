Analytici: Stanovení maximální výše cen elektřiny je špatnou cestou

Praha - Stanovení maximální výše cen za elektřinu je špatnou cestou, shodli se analytici, které oslovila ČTK. Podle nich hrozí, že kvůli určené ceně by se snížila výroba elektřiny a naopak by se zvýšila její spotřeba. Potřeba je ale přesný opak, uvedli. O stanovení stropu cen elektřiny jako o jedné z možných cest hovořil ve středu ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN), dnes k tomuto kroku vyzval i prezident Miloš Zeman.

Prezident vyzval na výstavě Země živitelka ke stanovení maximálních cen energií na evropské úrovni, případně i na úrovni národní. Ceny energií jsou nyní na rekordní výši. Síkela ve středu uvedl, že kvůli rekordně vysokým cenám energií zvažuje svolání mimořádné evropské rady pro energetiku.

"Pokud bychom se rozhodli jako Evropská unie jít touto cestou,...tak Česká republika by byla určitě jedna z těch zemí, která by to podpořila," řekl ve středu ke stanovení maximálních cen Síkela.

Před takovým postupem varuje analytik společnosti Natland Petr Bartoň. "Je to dobrá cesta do ještě většího pekla, ve kterém jsme. Zastropování cen sníží výrobu a zvýší spotřebu, oproti situaci bez zastropování. To je přesný opak toho, co potřebujeme, tj. zvýšit výrobu z levných zdrojů, a snížit spotřebu," uvedl.

"Nikdo nezpochybňuje katastrofální následky vysokých cen. Ale když uměle zlevníme elektřinu všem, pomůžeme především bohatším," uvedl Bartoň. Ceny pro domácnost podle něj ještě zdaleka nedosáhly současných burzovních cen, které musí platit průmysl. "Vysoké ceny pro průmysl nakonec stejně zaplatí domácnosti na účtech v obchodech. Omezený smysl by snad dával jen takový cenový strop, který by byl někde mezi cenami pro průmysl a cenami pro domácnosti," dodal.

Špatná myšlenka je stanovení maximální ceny elektřiny i podle analytika portálu Capitalinked.com Radima Dohnala. "Zastropování cen elektřiny je myšlenka špatná, jen o trochu lepší než zestátnění ČEZ či jiných výrobců elektřiny. Zastropování cen řeší jen následek následku. Nemění to motivaci občanů a firem k úsporám a vypínání," uvedl.

Podle Dohnala je řešení v nejkratším horizontu několik. Zmínil například omezování spotřeby elektřiny u relativně zbytných produktů, za které označil wellness, sauny, kolotoče, klimatizace, později i topení v hotelech, kancelářích či výrobě. Vhodné by také bylo snížit cenu emisní povolenky, a to nikoliv stanovením její maximální ceny, ale tím, že Evropská komise na trh vypustí další povolenky, dodal.

Hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil uvedl, že možným problémem by bylo zajistit, že za stanovenou cenu bude někdo ochotný cokoliv vyrábět či prodávat. "Soukromé firmy nemohou být ve svobodné společnosti nuceny prodávat cokoliv za administrativně stanovenou cenu. A pokud jim bude připadat příliš nízká, mohou se jednoduše rozhodnout za ni neprodávat," uvedl Hradil. Donutit by je k tomu stát mohl pouze na základě dohody, na kterou dobrovolně přistoupí, či znárodněním a převzetím kontroly, míní ekonom.