Analytici: Spor USA vs. Írán ceny PHM v ČR zatím moc neovlivňuje

Praha - Současné napětí mezi USA a Íránem ceny pohonných hmot v Česku zatím příliš neovlivňuje. Shodli se na tom analytici, které oslovila ČTK. Dlouhodobý výhled podle nich zatím nelze predikovat. Americký prezident Donald Trump v úterý pohrozil Íránu zdrcující odvetou v případě útoku na cokoli amerického. Reagoval tak na prohlášení íránského prezidenta Hasana Rúháního o tom, že nové sankce USA proti Íránu, vyhlášené v pondělí, jsou projevem zoufalství.

Podle dat společnosti CCS, která ceny pohonných hmot sleduje, stojí nyní v ČR litr benzinu Natural 95 průměrně kolem 33,10 Kč, nafta je zhruba za 32,20 Kč za litr. Od začátku června klesla cena obou paliv asi o padesátník. Předtím pohonné hmoty v Česku od poloviny února zdražovaly.

"Napětí mezi USA a Iránem roste, momentálně je však stále ve fázi slovních útoků, případně provokativních vojenských akcií. Nicméně i to stačí na mírné zvýšení cen ropy," řekl ČTK analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak. Připomněl, že cena ropy Brent tento týden vzrostla na více než 66 dolarů z ceny pod 62 dolary na začátku minulého týdne. V nadcházejícím týdnu očekává zastavení poklesu cen benzinu a nafty v ČR.

"Rozsáhlý konflikt s Íránem by způsobil prudký růst cen ropy nad 100 dolarů za barel, což by znamenalo zdražení pohonných hmot k 40 korunám za litr. Nicméně pravděpodobnost takovéhoto scénáře je zatím velmi nízká," dodal. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg ve čtvrtek sdělil, že Spojené státy jasně uvedly, že nemají v úmyslu vést s Íránem válku a případné rozhovory s Teheránem chtějí vést bez jakýchkoli podmínek.

Podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně cenu ropy ovlivňuje hlavně nejistota než skutečný konflikt. "Přirážka za geopolitickou nejistotu se běžně pohybuje kolem dvou dolarů za barel, nyní se blíží deseti, dále se zatím nemá důvod posouvat," uvedl. Dopad případného dalšího zvýšení ceny ropy na ceny pohonných hmot bude podle něj v Česku mnohem menší než v Americe. "Ropa tvoří jen zhruba čtvrtinu ceny," podotkl.

Vliv současného růstu cen ropy na ceny pohonných hmot v Česku by nemusel být velký také podle hlavního analytika Patria Finance Tomáše Vlka. "Jednak oslabuje dolar ke koruně, což působí jako kompenzace. Navíc po poklesu cen podle nás stále zůstávají v obchodním řetězci zvýšené marže, které by mohly také část nárůstu cen suroviny vstřebat. Benzin by se díky tomu mohl prodávat kolem 33,50 koruny za litr, čímž by se jen vrátil výš po nedávném poklesu," řekl ČTK.

Analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák doplnil, že argumenty pro růst cen ropy na začátku července se jednoznačně zvyšují. Jako důvod označil právě zvyšující se napětí mezi USA a Íránem. "Zároveň je však podle mě v tuto chvíli nemožné říci, zda aktuální rozmíšky budou mít dlouhodobější dopad na vývoj cen ropy ve třetím čtvrtletí. To ukáží teprve nadcházející týdny," dodal.

rdo gcm