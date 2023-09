Analytici: Průmyslová výroba v ČR v červenci propadla nejvíce od loňského dubna

Praha - Průmyslová výroba v Česku se v červenci propadla nejvíce od loňského dubna, vyplývá z vyjádření analytiků, které oslovila ČTK. Oživení průmyslové výroby podle nich nelze očekávat ani v následujících měsících. Český statistický úřad dnes oznámil, že průmyslová výroba v Česku v červenci meziročně klesla o 2,8 procenta. Předtím pět měsíců v řadě meziročně rostla, v červnu o 0,9 procenta.

"Ačkoli červencová čísla z průmyslu zklamala a jde o nejsilnější meziroční propad od dubna minulého roku, a také meziměsíční pokles o 2,6 procenta po sezonním očištění je nejsilnější od začátku roku, letní měsíce bývají obvykle rozkolísanější následkem vlivu celozávodních dovolených. Hodnoty je tak obecně potřeba brát s větší rezervou," uvedl analytik České bankovní asociace Jakub Seidler. Tuzemský průmysl podle něj prochází recesí, pouze v dřívějších měsících celkové číslo pozitivně ovlivnil silný růst výroby automobilů a nízká srovnávací základnou z loňska.

Výroba aut navíc od srpna narazí na podstatně vyšší srovnávací základnu, než byla v předešlých měsících, což zchladí její meziroční tempo, doplnil analytik UniCredit Bank Patrik Rožumberský. Výsledku klíčového odvětví nepřidá podle něj ani prodlužující se odstávka v kolínské automobilce Toyota kvůli požáru průmyslové haly jednoho z jejich důležitých dodavatelů. Analytik předpokládá, že ve zbývajících měsících roku budou v meziročních výsledcích průmyslu převažovat lehké minusy nad plusy a celoroční výsledek bude mít velmi pravděpodobně záporné znaménko.

Český průmyslový sektor se nenachází v dobré kondici a ani výhled na nejbližší měsíce není právě růžový, souhlasil analytik Cyrrusu Vít Hradil. Meziroční pokles objemu výroby hlásí drtivá většina sledovaných sektorů a suverénně jediným světlým momentem zůstává nadále silná výroba motorových vozidel, uvedl. Podle dostupných předstihových indikátorů navíc většina průmyslníků neočekává výraznější zlepšení ani v příštích měsících, čemuž odpovídá klesající objem zakázek, dodal.

Průmysl začíná stále více pociťovat útlum domácí i zahraniční poptávky tak, jak to již naznačovaly průběžné průzkumy důvěry nebo indexy nákupních manažerů, upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek. A nic v tomto směru podle něj nemění ani červencové statistiky nových zakázek, které propadly o tři procenta. "Alespoň automobilový průmysl zůstal i v tomto případě v plusu," podotkl. Ani ve třetím čtvrtletí tak podle něj nelze od průmyslu očekávat nějakou viditelnou vzpruhu pro ekonomiku, a proto nejspíš i nadále pokračuje období ekonomické stagnace.

Další vývoj bude závislý na vývoji v zahraničí, kde k optimismu dnes nepřidal výrazný propad německých továrních objednávek, doplnila analytička Komerční banky Jana Steckerová. Pozitivní je podle ní to, že firmy stále ještě uspokojují nahromaděné objednávky z minulých let. "Nahrát by mu mělo i postupné oživení poptávky, které čekáme jak v ČR, tak v zahraničí," poznamenala.