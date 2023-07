Analytici: Potvrzuje se, že loňský schodek zahraničního obchodu byl výjimka

Praha - Květnová data opět potvrzují, že loňský hluboký schodek českého zahraničního obchodu byl jen přechodný, způsobila ho energetická krize. Letos bude obchodní bilance výrazně lepší, konstatovali analytici. Na odhadované výši celoročního výsledku zahraničního obchodu se ale neshodnou. V květnu skončil český zahraniční obchod v přebytku 11,8 miliardy korun, meziročně je bilance o 39,6 miliardy korun lepší, uvedl dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

Ekonom společnosti Deloitte Václav Franče upozornil na to, že letos je bilance zahraničního obchodu zatím každý měsíc přebytková, což je velký kontrast ve srovnání s loňskem. "Ne, že by se vývozu nějak dařilo - poklesl o 3,3 procenta meziročně, ale dovoz poklesl mnohem více - o 12,5 procenta. Pokles dovozu je zejména hodnotový, letos nakupujeme dovážené energie za mnohem nižší ceny než v loňském roce," uvedl Franče. "Květen opět potvrdil, že loňský hluboký deficit obchodní bilance byl jen přechodnou záležitostí způsobenou energetickou krizí a letos se obchodní bilance opět vrátí do tradičního přebytku," dodal.

Výrazného meziročního zlepšení obchodní bilance v souvislosti s vývojem cen energií si všímá i hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. "Loni na český zahraniční obchod neblaze doléhaly zdražující energie v čele s ropou a plynem, které se v cenové spirále ocitly v důsledku invaze Ruska na Ukrajinu a jejích ekonomických dopadů. S dramatickým poklesem cen energií, jenž od té doby nastal, klesá také nákladnost příslušného dovozu do Česka, ať už jde o ropu, ropné produkty či plyn," uvedl.

"Očekáváme, že obchodní bilance zůstane tahounem růstu HDP v letošním roce, a to zejména z důvodu nižších importů v souvislosti s omezením spotřeby domácností a rozpouštěním nadbytečných zásob firem," uvedl ekonom UniCredit Bank Jiří Pour.

Za celý rok očekávají analytici výrazné zlepšení obchodní bilance po loňském schodku 198,1 miliardy korun. Na odhadu celoročního výsledku se ale neshodnou. Zatímco Franče předpokládá přebytek kolem 150 miliard korun, podle Kovandy to bude mezi pěti a deseti miliardami korun. Analytička Komerční banky Jana Steckerová očekává za celý rok schodek zahraničního obchodu 26 miliard korun.

Za prvních pět měsíců podle ČSÚ dosáhl přebytek obchodní bilance 64,1 miliardy korun. Loni byl ve stejném období zahraniční obchod ve schodku 68 miliard korun.