Analytici: Oznámená vládní pomoc je konečně adekvátní reakcí

Praha - Plánovaná pomoc ekonomice, kterou dnes oznámila vláda, je podle analytiků konečně adekvátní reakcí na problémy, s nimiž se bude Česko kvůli šíření koronaviru potýkat, a je srovnatelná s podporou v dalších zemích. Někteří analytici nevylučují, že pomoc bude třeba do budoucna navýšit. Zvýšení schodku rozpočtu je pak podle nich samozřejmým důsledkem takového kroků. Česko je přitom podle většiny z nich v takové pozici, že si to může dovolit, protože má jedny z nejzdravějších veřejných financí v EU. Vyplývá to z jejich vyjádření.

Vláda by mohla podle dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše (za ANO) podpořit ekonomiku částkou 100 miliard korun a zárukami v hodnotě 900 miliard korun. Ministerstvo financí pak dnes oznámilo, že připravuje novelu zákona o státním rozpočtu. Bude počítat se zvýšením schodku státního rozpočtu o desítky miliard korun a bude zahrnovat úspory a přesuny peněz z fondů Evropské unie. Schodek chce úřad pokrýt vydáním státních dluhopisů.

"Takto velký fiskální impulz a objem bankovních záruk je značná palebná síla. Už je to natolik velký balík peněz, že by měl citelně zmírnit ekonomické dopady šíření koronaviru a preventivních opatření," uvedl hlavní ekonom Deloitte David Marek.

Podle něj je evidentní, že tento impulz způsobí zvýšení veřejného dluhu Česka. "Ten je ale nízký a rating Česka je velmi dobrý. Nicméně bude záležet na situaci na finančních trzích, jak drahé bude toto dodatečné dluhové financování. Při pokračování paniky a výprodejích nejen na akciových, ale i dluhopisových trzích se mohou náklady na financování fiskálního impulzu zvyšovat," dodal.

Podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera nebude mít ČR problém si peníze půjčit. "Tuzemská ekonomika má jedno z nejnižších zadlužení vlády vůči HDP v Evropské unii, kolem 32 procent. A i v případě deficitního hospodaření v řádu několik procent HDP zůstane celkové zadlužení v porovnání s ostatními zeměmi EU nízké," uvedl. Dodal, že deficit ve výši tří procent HDP by odpovídal schodku zhruba 170 miliard korun.

Ekonom Komerční banky Michal Brožka upozornil, že 100 miliard korun přímé podpory představuje asi 1,7 procenta HDP a celkových 1000 miliard by znamenalo 17 procent ekonomiky. "To je konečně fiskální reakce, která by mohla být adekvátní vůči šoku, jakým ekonomika prochází," uvedl.

Brožka dále upozornil, že z hlediska přímé podpory se doposud ohlášená přímá opatření u ostatních zemí nachází mezi jedním až dvěma procenty HDP. "Samozřejmě bude záležet na tom, jakým způsobem se prostředky zacílí, ale v tuto chvíli je důležitá alespoň informace, že se vláda tímto směrem vydá. Prozatím byla reakce rozpočtové politiky značně nejistá," dodal.

I podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské přímá pomoc v řádu stovek miliard korun dává konečně smysl i vzhledem k šířícímu se dopadu na ekonomiku. "Od dnešního dne ekonomika přichází denně asi o dvě miliardy korun, a bude-li se přerušení výroby týkat i dodavatelů do automotive, dopad bude až kolem tří miliard korun denně. Přímá pomoc v řádech stovek miliard by pomohla překlenout nejkritičtější období několika následujících týdnů," uvedla.

"Objem programu přesahuje jednu šestinu ročního hrubého domácího produktu země, což je dostatečná palebná síla. Nelze však vyloučit, že program bude třeba ještě navýšit, záleží na celkové závažnosti nákazy a době 'vypnutí' naší i zahraničních ekonomik," uvedl hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda.