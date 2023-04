Analytici: Omezení těžby ropy zdraží paliva a posílí inflaci

Praha - Pohonné hmoty v Česku v příštích týdnech zřejmě o několik korun zdraží. Příčinou je snížení těžby ropy skupinou OPEC+. Dalším očekávaným důsledkem tohoto kroku bude také další tlak na růst inflace po celém světě včetně Česka. Shodli se na tom analytici, které dnes oslovila ČTK. Nafta na konci minulého týdne na tuzemských čerpacích stanicích v průměru stála 34,83 Kč za litr, benzin Natural 95 byl průměrně za 36,97 Kč za litr, vyplývá z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje.

Saúdská Arábie a další členové skupiny OPEC+ o víkendu překvapivě oznámili dobrovolné snížení těžby ropy o dalších zhruba 1,15 milionu barelů denně. Cílem tohoto kroku je podle nich podpořit stabilitu trhu s ropou.

Podle hlavního ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy nebudou paliva v Česku zdražovat okamžitě, růst cen očekává zhruba od poloviny dubna. Motoristé se však podle něj nemusí zatím obávat, že by ceny překonaly úroveň 40 korun za litr. "Budou se spíše pohybovat maximálně v pásmu od 35 do 38 korun za litr," uvedl Kovanda. Upozorňuje, že omezení těžby ropy ze strany tradiční těžařských mocností je ovšem zároveň dalším faktorem, který opět bude tlačit na růst inflace.

Ceny benzinu a nafty by podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala mohly v případě stávajícího vývoje na trhu s ropou v Česku vzrůst asi o korunu na litr. Dále připomněl, že průmyslové podniky už několik měsíců spotřebovávají o dost méně lehkých topných olejů (LTO) než na loni podzim, což je důsledkem stabilizace cen zemního plynu. "Nižší poptávka po LTO, tedy i po naftě navrátila cenu nafty pod ceny benzinu a tam by se alespoň do podzimu měly udržet," řekl Dohnal.

Omezení těžby ze strany OPEC+ se podle analytika XTB Štěpána Hájka dalo po nedávném propadu ceny ropy očekávat. Škrty podle něj budou mít dlouhodobé dopady. "Celý trh je totiž ze strany nadnárodních těžařů výrazně podinvestovaný a aktuální produkce nebude stačit na budoucí poptávku," uvedl Hájek. Počítá proto s dlouhodobě vyššími cenami ropy a následně i pohonných hmot. Zároveň upozornil, že dražší ropa zvyšuje inflaci. "Ve hře je tedy ještě delší boj s inflací, vyšší sazby a potenciálně hlubší ekonomická recese," dodal Hájek.

Ceny ropy už na víkendové oznámení skupiny OPEC+ reagují. Při pondělním zahájení obchodování prudce povyrostly, přidaly zhruba pět procent. Severomořská ropa Brent si krátce před 07:30 SELČ připisovala 4,9 procenta na 83,83 dolaru za barel, při otevření byla nejvýš za téměř měsíc. Americká lehká ropa West Texas Intermediate (WTI) vykazovala nárůst přes pět procent na 79,51 dolaru za barel, při otevření byla nejvýše od konce ledna.