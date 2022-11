Analytici očekávají růst zisku a tržeb ČEZ meziročně v desítkách procent

Praha - Analytici očekávají, že energetické skupině ČEZ vzrostou za letošní tři čtvrtletí roku tržby i zisk meziročně až o desítky procent. Čistý zisk společnosti za celý letošní rok by se pak podle nich mohl pohybovat kolem 60 až 65 miliardami korun. ČEZ vykázal za první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně o 32 miliard korun vyšší. Skupina oznámí své hospodářské výsledky za prvních devět měsíců letošního roku ve čtvrtek.

"Kvartální výsledky ČEZ by měly ukázat slušný meziroční růst. Důvodem je zejména podstatný růst realizované ceny elektřiny," řekl ekonom Komerční banky Bohumil Trampota. Připomněl, že v loňském roce prodával ČEZ elektřinu průměrně za lehce nad 50 EUR/MWh, letos je to asi dvojnásobek. Tahounem hospodaření tak podle Trampoty bude sektor výroby elektřiny. Banka ve třetím čtvrtletí očekává nárůst tržeb energetické společnosti o téměř čtvrtinu na více než 59 miliard korun, zisk před započtením úroků a zdanění (EBITDA) by se měl zvednout asi o skoro 62 procent na 25,8 miliardy a čistý zisk by pak v uplynulém čtvrtletí měl podle odhadů stoupnout meziročně o 159 procent na 14,5 miliardy korun.

"Očekáváme výrazný růst na všech úrovních daný prudkým růstem ceny elektrické energie," uvedl rovněž analytik J&T Banky Milan Lávička. Ten odhaduje ještě mírně vyšší čísla hospodářských výsledků ČEZ za třetí kvartál roku. Tržby by podle něj mohly vzrůst o 28 procent na 61 miliard korun a zisk EBITDA pak o více než 70 procent na 27,2 miliardy korun. "V reportovaném období jsme nezaznamenali žádné výraznější neplánované odstávky. Opět očekáváme pozitivní příspěvek z obchodování s komoditami, do kterého by se již měl promítnout také pronájem LNG terminálu a dodávky zkapalněného plynu," podotkl Lávička.

Ekonomové se zároveň shodli na tom, že ČEZ je v současnosti na nejlepší cestě naplnit očekávání z poloviny roku, kdy by odhadovaný čistý zisk za celý rok měl být kolem 60 až 65 miliard korun.

Obě banky zároveň upozorňují, že v nadcházejících týdnech se pozornost investorů bude soustředit hlavně na fungování speciálních daní z neočekávaných zisků a nadměrných příjmů a také uvedení zastropovaných cen v praxi.

Skupina ČEZ měla za první pololetí čistý zisk 33,6 miliardy korun, meziročně o 32 miliard korun vyšší. Provozní výnosy vzrostly o 21 procent na 130,5 miliardy korun. Provozní zisk před odpisy (EBITDA) stoupl meziročně o 27,7 miliardy Kč na 59,3 miliardy Kč a podle skupiny byl ovlivněn mimo jiné enormním růstem cen komodit na velkoobchodních trzích.

ČEZ je největší česká energetická firma. Jejím většinovým akcionářem je stát, který prostřednictvím ministerstva financí drží zhruba 70 procent akcií.