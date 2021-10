Analytici: Nová vláda zřejmě povede k odpovědnější rozpočtové politice

Praha - Nová vláda, která pravděpodobně časem vzejde z parlamentních koalic, zřejmě povede k odpovědnější rozpočtové politice. Shodli se na tom analytici oslovení ČTK. Zásadnější reformy vzhledem k roztříštěnosti koaličních stran nečekají. Šance hnutí ANO na vytvoření stabilní vlády jsou minimální. Většinu v dolní komoře Parlamentu získají volební koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, a Pirátů se Starosty.

"Česká republika si zvolila změnu, která se bude opírat o většinu v Poslanecké sněmovně na půdorysu dvou koalic. To by mělo vést k odpovědnější rozpočtové politice," řekl ČTK analytik BH Securities Štěpán Křeček. Lze podle něj očekávat, že budoucí schodky státních rozpočtů budou mírnější, než bylo doposud plánováno. To by mohlo zmírňovat inflační tlaky v ekonomice, dodal.

"Až bude jednou většinové koalici dovoleno sestavit vládu, můžeme čekat posílení koruny (což samo sníží inflaci), ale hlavně zcela radikální přestavění struktury státního rozpočtu," doplnil analytik skupiny Natland Petr Bartoň. Sníží se podle něj plánované výdaje, a sníží se tak zadlužování, což může vést ke snížení očekávané inflace a tím i reálné. Vláda nebude disponovat bianco šekem, který musí utratit stůj co stůj. A rozpočtovou disciplínu trhy většinou ocení, poznamenal.

Koalice jsou v hospodářských otázkách značně nesourodé, upozornil analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Vzhledem ke fragmentaci neočekává, že by se podařilo prosadit zásadnější ekonomické reformy. Navzdory tomu, že současná kondice tuzemských veřejných financí je v kontextu EU poměrně dobrá i po covidu, měla by se vláda pustit do fiskální konsolidace, dodal.

Politická změna může být podle Křečka během na dlouhou trať. Lze totiž očekávat, že první pokus ke složení vlády dostane Andrej Babiš (ANO). Pro zahraniční partnery je jistě dobrou zprávou, že zvítězily proevropské síly, míní Křeček. ČR tak nadále bude nezpochybnitelnou součástí EU. "To je skvělá zpráva pro exportně orientované firmy, které hrají klíčovou roli v tuzemském hospodářství," podotkl.