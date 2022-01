Analytici: Nezaměstnanost se po prosincovém růstu letos vrátí k poklesu

Praha - Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla vlivem ukončení sezonních prací a smluv na dobu určitou, shodli se analytici oslovení ČTK. Letos by ale měla opět klesat. Na trh práce příznivě působí pokračující růst ekonomiky a poptávka po zaměstnancích ze strany firem napříč sektory. Nezaměstnanost v Česku na konci loňského roku stoupla na 3,5 procenta, to je o dvě desetiny procentního bodu více než v listopadu.

"Závěr kalendářního roku a začátek roku nového tradičně ovlivňují sezonní faktory, jež tlačí nezaměstnanost k přechodnému meziměsíčnímu nárůstu - například sezonní útlum prací v zemědělství a lesnictví a konec pracovních kontraktů na dobu určitou," uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč. Rok 2022 jako celek by ale podle něj měl být ve znamení poklesu míry nezaměstnanosti v české ekonomice.

Tuzemská ekonomika bude letos pokračovat ve slušném růstu a návratu na předcovidové úrovně. "Ani v roce 2022 tak nebude nezaměstnanost představovat pro domácí podniky žádný zásadní problém, spíše vidíme, že v řadě profesí naopak lidé chybějí a firmy mají potíže s náborem," sdělila expertka na řízení lidských zdrojů PwC ČR Andrea Linhartová Palánová.

I tak je prosincová statistika stále o 0,5 procentního budu nižší, než tomu bylo ve stejném období loňského roku, upozornila analytička Komerční banky Jana Steckerová. Nezaměstnanost by měla podle ní ještě mírně klesat letos a příštím roce. "Předpokládáme, že letos dosáhne dna 3,3 procenta, v roce 2023 pak spadne až na 2,8 procenta. To bude podle našeho odhadu úplné dno," uvedla.

Průměrná míra nezaměstnanosti v roce 2021 dosáhla 3,8 procenta, po 3,6 procenta v prvním covidovém roce 2020 a 2,8 procenta v předcovidovém roce 2019, vypočetla analytička Raiffeisenbank Helena Horská. Na úroveň před pandemií se míra nezaměstnanosti přiblíží až v následujících letech. "Letos očekáváme průměrnou míru nezaměstnanosti okolo 3,4 procenta," dodala.

"Trh práce se tak i nadále nachází ve stavu, kdy je problémem nedostatek zaměstnanců," upozornil analytik Deloitte Václav Franče.

Přestože míra nezaměstnanosti v prosinci mírně vzrostla, je stále nejnižší v EU, připomněla jednatelka společnosti Flecto Jana Stehlíková. "O to viditelnější je fakt, že jsou mimo český trh práce asi dva miliony lidí, kteří by pracovat mohli, ale nejsou schopni se zapojit na plné úvazky. Jsou mezi nimi studenti, rodiče na rodičovské dovolené či stále aktivní senioři. Řada z nich by ráda pracovala, ale brání jim v tom jejich osobní situace a omezené časové možnosti," uvedla.

Generální ředitel české pobočky společnosti Randstad Jacek Kowalak za dobrou zprávu považuje to, že se obnovují dodávky komponent a automobilové společnosti či jejich subdodavatelé budou muset brzy zaplnit prázdná místa po pracovnících propuštěných na podzim. "Zvýšenou poptávku po náboru zaměstnanců navíc od začátku roku zaznamenáváme napříč mnoha dalšími obory," uvedl