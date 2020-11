Analytici: Nafta na pumpách zlevní, dopravcům pomůže v konkurenci

Praha - Na snížení spotřební daně z nafty ušetří dopravci i běžní motoristé, cena nafty na čerpacích stanicích by mohla klesnout o pět až deset procent. Státní rozpočet naopak přijde přibližně o šest miliard korun. Vyplývá to z komentářů ekonomů na dotaz ČTK. Zároveň však upozorňují, že jde o podporu neekologického paliva. Podle dopravců pomůže snížení daně tuzemským firmám v mezinárodní konkurenci, zlevnění služeb však kvůli výraznějšímu zdražení mýta očekávat nelze.

Sněmovna ve čtvrtek schválila snížení spotřební daně z motorové nafty z 10,95 Kč na 9,95 Kč za litr. To sice nemusí automaticky znamenat snížení cen čerpacích stanic, většina oslovených ekonomů však v mírné zlevňování nafty věří.

"Domníváme se, že prodej pohonných hmot je vysoce konkurenční prostředí a zákazníci by měli snížení sazby zaznamenat v poklesu cen nafty na čerpacích stanicích, a to přibližně o pět až deset procent," míní specialista na nepřímé daně z PwC ČR Tomáš Hajdušek. Efekt na konečných cenách nafty očekává i daňový poradce Kodap Jan Kašpar. Upozornil, že zlevnění by měli pocítit nejen kamionoví dopravci, ale ostatní majitelé naftových vozů.

"Rozhodnutí je pro české dopravce velmi důležité. Hlavní konkurenti z Polska, Maďarska, Rumunska, Bulharska nebo Litvy přijíždějí s plnými nádržemi levnější nafty a to je zvýhodňuje v soutěži o zákazníka. Snížení zmenší ten rozdíl, pomůže i jiným podnikatelům," uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix.

Připomněl ale, že vedle snížení daně od příštího roku vzrostou mýtné sazby. Růst bude přitom vyšší, než úspora z nižší daně. Zákazníci kamionových dopravců se proto budou podle Felixe muset připravit spíše na zvýšení cen. "Sazba (za mýto) za kilometr na dálnici bude pro těžkou soupravu o 85 haléřů vyšší, zatímco nižší daň zlevní kilometr o 30 haléřů," podotkl Felix. Zatímco zdražení mýta však podle něj ovlivní tuzemské i zahraniční dopravce stejně, snížení daně by mělo podpořit především české firmy.

Zlevnění cen nákladní dopravy neočekává kvůli zdražení mýta ani ředitel poskytovatele celních služeb firmy Gerlach Luděk Procházka. "Dopravci navíc kvůli koronaviru stále čelí nejistotě na celém trhu. Především se zkomplikovala mezinárodní přeprava osob i zboží, kterou teď zasáhne ještě brexit a s ním návrat hraničních kontrol a pravděpodobně i cel," dodal.

Více by se úspora na dani mohla projevit u řidiči osobních aut na diesel, uvedl analytik společnosti Natland Petr Bartoň. Po snížení daně očekává, že stoupne poptávka po naftovém pohonu, čímž se sníží náklady na provoz dieselových aut. Nové nastavení daní přirovnal k situaci v Německu.

Analytici však upozorňují i na negativní důsledky daňových změn. Výběry ze spotřební daně z nafty se v posledních letech pohybují okolo 65 miliard korun, snížením taxy se tak podle Hajduška dá očekávat výpadek z příjmů kolem šesti miliard korun. Podle Bartoně se navíc při zvýšení zájmu o dieselová auta sníží poptávka po daňově dražším benzínu.

Rozhodnutí má také ekologické důsledky, protože nafta patří k palivům s největším podílem na znečištění. Na to už dříve upozornil například Český plynárenský svaz, podle něhož čtvrteční rozhodnutí povede ke znevýhodnění ekologických paliv. Svaz snížení daně z nafty označil za nekoncepční krok.