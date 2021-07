Analytici:Lidé se v květnu vrátili do kamenných obchodů, nakupovali i on-line

Praha - Maloobchodní tržby v květnu podle analytiků vzrostly více, než se čekalo. Lidé se vrátili do kamenných obchodů, stále ve velkém počtu nakupovali ale také na internetu. Maloobchodním prodejům by se mělo dařit i v dalších měsících, mohlo by se jen snížit tempo růstu. Domácnosti budou postupně snižovat úspory, které nashromáždily v uzávěře, pravděpodobně si ale nechají preventivně vyšší rezervy. Vyplývá to z vyjádření analytiků, které dnes ČTK oslovila.

Tržby v maloobchodě v květnu meziročně stouply po očištění o kalendářní vlivy o 5,8 procenta, bez očištění o 8,1 procenta. Tržní očekávání počítala za květen s růstem okolo tří procent. Na pozitivních výsledcích se podle hlavního ekonoma Generali Investments CEE Radomíra Jáče projevila nízká srovnávací základna z loňského roku, rozvolnění protiepidemických opatření a také chuť lidí více utrácet. "Nízká nezaměstnanost a snižující se obava o své budoucí příjmy otevírá Čechům peněženky," uvedl za Citfin - Finanční trhy Tomáš Volf.

Internetoví prodejci přes otevření kamenných obchodů zaznamenali v květnu růst, a to o 15,6 procenta. Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka se situace už zřejmě nikdy nevrátí do doby před vypuknutím pandemie. Lidé podle něj na internetu rádi porovnávají ceny výrobků a snaží se nakupovat výhodněji než v kamenných prodejnách.

E-shopy a zásilkové služby musejí v dalších měsících podle Jáče počítat se zpomalením růstu, který se po otevření kamenných obchodů projevil. Obliba nákupů na internetu ale podle něj zůstane zachována a toto podnikání se bude dále rozvíjet, uvedl.

"Rozvolňování epidemických opatření a zvýšení spotřebitelské důvěry indikuje pokračování expanze maloobchodních tržeb, ovšem již pomalejším tempem, i v nejbližších měsících. Úroveň maloobchodních prodejů se již nachází na předpandemických úrovních," řekl ekonom Komerční banky Michal Brožka.

Dohánění odložené spotřeby bude podle analytika Raiffeisenbank Davida Vagenknechta v kategoriích, které byly nuceným uzavřením zasaženy nejvíce, tedy například služby, kultura nebo sport. "Za předpokladu nezhoršení pandemické situace by v letních měsících měl maloobchodu prospět i příliv turistů," uvedl. Doplnil, že za celý letošní rok se očekává růst maloobchodních tržeb okolo tří procent, se započítáním prodeje automobilů o 4,5 procenta.