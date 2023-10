Analytici: Konflikt na Blízkém východě může oslabit korunu a zdražit ropu

Praha - Ekonomické dopady konfliktu na Blízkém východě mohou pocítit i Češi, zejména oslabením kurzu české měny a zdražením pohonných hmot. Uvedli to ekonomové, které ČTK oslovila. Dopad na českou ekonomiku bude podle nich záviset především na dalším vývoji konfliktu.

"Česká koruna se dá stále označit za měnu exotickou. V případě geopolitického napětí mají investoři tendence tyto měny opouštět a vyhledávat spíše bezpečnější přístavy," řekl ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Na páru s dolarem zatím koruna podle něj oslabila z 23,05 na 23,30 CZK/USD. Další oslabení však může přijít, kurz by se mohl opět dostat na úroveň nad 23,50 Kč/USD jako minulý týden, dodal.

Slabá česká koruna působí výrazně proinflačně, což může mít v delším období výrazný dopad na ekonomický růst ČR. Vyšší inflace si žádá vyšší úroveň úrokových sazeb po delší dobu a ty doléhají na ekonomický růst. Vyšší inflaci by však nyní mohla způsobit i dražší ropa, která podle Lajska po konfliktu na Blízkém východě "chytá druhý dech". Ropa brent dnes zdražila o čtyři dolary na 88,50 USD za barel, upozornil.

Jakékoliv nepokoje na Blízkém východě mají vždy potenciál zvýšit cenu ropy, která by následně posílila i tuzemskou inflaci, souhlasil analytik Cyrrusu Vít Hradil. Prozatím se její zdražení pohybuje mezi třemi až čtyřmi procenty, což podle něj není dramatické a trh tak evidentně nyní počítá spíše s optimistickou variantou, že se konflikt významně nerozšíří.

Dosud nejvýrazněji na vypuknutí konfliktu reagovala cena zemního plynu v Evropě, která od pátku narostla o více než 12 procent, doplnil Hradil. Tím by mohl být narušen předchozí trend uklidňování evropského trhu s energiemi, ovšem zdaleka podle něj nejde o hrozbu srovnatelnou s dopady ruské invaze na Ukrajinu. "Obecně je třeba dosavadní tržní reakce brát s velkou rezervu. Jde o složitou a nepřehlednou událost a na takové má trh tendenci v prvních chvílích reagovat chybně, přičemž během několika dnů může snadno dojít k obratu jedním i druhým směrem," míní Hradil.

Jakýkoliv mezinárodní konflikt v dané oblasti by mohl vést k dalšímu růstu cen ropy a posilování amerického dolaru, míní Lajsek . Na páru s korunou by tak mohla být překročena hranice 24 Kč/USD a na páru EUR/USD pak hrozí opět protržení hranice parity. Ropa brent by pak mohla opět atakovat úrovně přes 100 dolarů za barel a světu by pak hrozilo další roztočení inflační spirály, podotkl.

"Izrael je důležitý obchodní partner v oblasti Blízkého východu. Směřuje tam asi půl procenta českého exportu a 0,2 procenta importu," uvedl ředitel sekce mezinárodních vztahů Svazu průmyslu a dopravy Lukáš Martin. Izrael je podle něj důležitý zejména pro firmy z oboru životního prostředí, energetiky a obranného a bezpečnostního průmyslu. "V krátkodobém horizontu by konflikt české firmy negativně ovlivnit neměl. Nicméně, pokud se konflikt prohloubí a rozšíří i do jiných oblastí regionu, jako například do Libanonu, negativní dopady na firmy mít bude," uzavřel.