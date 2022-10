Analytici ISW předpovídají pád Lymanu během 72 hodin

Kyjev - Ukrajinská vojska nejspíše plně obklíčí či dobudou strategicky důležité město Lyman na východě Ukrajiny během nadcházejících 72 hodin, předpověděl americký Institut pro studium války (ISW). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v noci na dnešek poděkoval armádě za úspěchy na frontě a ohlásil osvobození obce Jampol u Lymanu. Ukrajina podle Zelenského převzala iniciativu ve válce proti Rusku. Ukrajinští vojáci odrazili ruské útoky v Doněcké oblasti, uvedl ukrajinský generální štáb, podle kterého se Rusko kvůli nedostatku důstojníků chystá nasadit do bojů posluchače vojenských škol. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách potvrdit z nezávislých zdrojů.

"Dosáhli jsme významných výsledků na východě naší země. O tom je už dost zveřejněných informací. Všichni jsme slyšeli, co se děje v Lymanu. Jsou to kroky, které znamenají mnoho. Děkuji všem našim bojovníkům za splnění této části našeho obranného plánu. Je to velmi důležité," uvedl Zelenskyj v nočním vystoupení podle listu Ukrajinska pravda.

Ruská vojska ještě drží Lyman, ale ustoupila z pozic v obcích Drobyševe a Jampil, uvedl ISW s odvoláním na představitele proruských separatistů a ruské válečné zpravodaje. Ti také zaznamenali rostoucí aktivitu ukrajinských průzkumníků v okolí Lymanu. Na sociálních sítích se objevily záběry ostřelování ustupujících ruských sil ukrajinským dělostřelectvem.

Podle mluvčího východního uskupení ukrajinských vojsk Serhije Čerevatého je obkličování ruských sil v Lymanu "v závěrečném stadiu", připomněla Ukrajinska pravda na svém webu. Rusko označuje situaci v Lymanu za "mimořádně složitou" a ruští komentátoři na sociálních sítích vyčítají ruskému velení, že obráncům Lymanu, kteří zaujali "kruhovou obranu", chybí podpora dělostřelectva, nasazeného na jihu Ukrajiny k ostřelování Mykolajiva, poznamenala agentura Unian.