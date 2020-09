Analytici: Inflace může být za celý rok nejvyšší od roku 2008

Praha - Inflace v Česku zůstává zvýšená a za celý rok může být nejvyšší od roku 2008, odhadují někteří analytici oslovení dnes ČTK. Za rok 2020 bude podle jejich odhadu nad třemi procenty. Ke dvěma procentům by měla klesnout až v příštím roce. Spotřebitelské ceny v ČR v srpnu podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu mírně zpomalily meziroční růst na 3,3 procenta z červencových 3,4 procenta.

Meziroční inflace byla v srpnu zcela v souladu s očekáváním finančního trhu, řekl dnes ČTK analytik Generali Investments Radomír Jáč. Zůstává výrazně nad dvouprocentním inflačním cílem centrální banky a jakkoliv se očekává, že inflace zejména v průběhu roku 2021 klesne do oblasti dvou procent, její aktuální vývoj hovoří proti dalšímu snižování úrokových sazeb České národní banky, dodal.

Inflace se již delší dobu drží výrazně nad svým cílem, což způsobilo reálný pokles průměrné mzdy, varoval hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček. To by podle něj v kombinaci s podzimním růstem nezaměstnanosti mohl být tragický koktejl pro českou ekonomiku.

Spotřebitelské ceny se podle analytika ČSOB Petra Dufka za poslední měsíc celkově nezměnily. Některé zboží sice podražilo, jiné zase zlevnilo, takže se oba tyto pohyby tentokrát vykompenzovaly. Proti červenci tak byly levnější třeba některé potraviny nebo sezonní móda, více si zase lidé museli připlatit za pohonné hmoty, nové vozy nebo dovolenou, řekl.

"Kurz koruny nemá důvod na dnes zveřejněná data reagovat a zůstává poblíž úrovně 26,50 Kč/EUR, což je úroveň se kterou počítáme i pro čtvrté čtvrtletí letošního roku," uvedl analytik Komerční banky Michal Brožka. Očekává, že inflace bude v dalších měsících brzdit a za celý rok skončí v průměru mírně nad třemi procenty. V příštím roce nadále vidí riziko podstřelení inflačního cíle ČNB z důvodu oslabené domácí poptávky.

"V září se inflace s velkou pravděpodobností opět zvýší, odhadem ke 3,5 až 3,6 procenta, na čemž bude mít zásadní vliv technický faktor v podobě nižší báze u cen dovolených a potravin," upozornil analytik Unicredit Bank Patrik Rožumberský. Na růst inflace však už podle něj zřejmě přestanou tlačit ceny pohonných hmot, které v posledních týdnech mírně klesají.

Analytik ING Bank Jakub Seidler připomněl, že ČNB očekává za celý letošní rok inflaci 3,4 procenta, což by představovalo nejvyšší celoroční inflaci od roku 2008, kdy dosáhla 6,4 procenta. "Příští rok by však měla podle prognózy inflace zpomalit na 2,4 procenta, a podle našeho odhadu by mohla zpomalit i citelněji, jelikož se projeví vysoká srovnávací základna z letošního roku," odhadl. Jak výrazně však dopadne současná koronavirová krize na inflaci v následujících čtvrtletích, je však podle něj nadále poměrně nejisté.