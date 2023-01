Analytici: Evropa kvůli blížícímu se embargu výrazně zvýšila nákupy ruské nafty

Londýn - Evropští obchodníci výrazně zvýšili nákupy ruské nafty před blížícím se začátkem platnosti embarga na dovoz ropných produktů z Ruska. Očekává se, že embargo, které vstoupí v platnost 5. února, povede k omezení dodávek, překreslí globální přepravní trasy a zesílí cenové výkyvy. Evropa doufá, že předpokládané výpadky v dodávkách ruské nafty bude kompenzovat dodávkami nafty z Číny. Část této nafty ale bude vyrobena z ruské ropy. S odvoláním na vyjádření analytiků o tom dnes informovala agentura Reuters.

Podle analytika Marka Williamse z poradenské společnosti Wood Mackenzie by vývoz nafty z Číny mohl v letošním prvním pololetí činit 400.000 až 600.000 barelů denně. "Bez čínského vývozu je nepravděpodobné, že by Evropa dokázala nahradit ztrátu půl milionu barelů ruské nafty denně v důsledku embarga," uvedli analytici společnosti Energy Aspects.

Podle analytické společnosti Vortex se dovoz nafty z Ruska do Evropy tento měsíc zatím pohybuje kolem 770.000 barelů denně, což je nejvíce od loňského března. "Evropští odběratelé se před začátkem platnosti embarga snaží dovézt co nejvíce," uvedl analytik trhu s ropou Rohit Rathod z firmy Vortexa. Podle údajů nizozemské poradenské společnosti Insights Global se zásoby nafty v Evropě v týdnu do 12. ledna vyšplhaly na nejvyšší úroveň od října 2021.

Rusko bylo dlouhá léta hlavním dodavatelem nafty do Evropy. Produkce evropských rafinerií není dostatečná k pokrytí poptávky ze strany velkého množství naftových automobilů provozovaných v Evropě. Loni se Rusko podle údajů společnosti Refinitiv podílelo na dovozu nafty do Evropy téměř polovinou, přestože se evropské země i podniky snažily omezovat obchodní vztahy s Ruskem v reakci na jeho útok na Ukrajinu, uvedl Reuters.

Společnost Wood Mackenzie předpokládá, že průměrný rozdíl mezi cenou nafty a ropy v letošním prvním pololetí dosáhne 38 dolarů za barel. Byl by tak více než dvojnásobný ve srovnání s průměrem z předchozích pěti let. "Ceny nafty se budou držet na vysokých úrovních kvůli složité logistice a přepravním nákladům," uvedl analytik Rob Turner ze společnosti PwC UK.

V posledních měsících byly některé z největších světových tankerů s kapacitou dva miliony barelů najmuty k přepravě nafty do Evropy z Asie a Blízkého východu. Zatímco dodávky z Ruska do severozápadní Evropy obvykle trvají týden, u dodávek z Asie a Blízkého východu je to až osm týdnů. To znamená výrazně vyšší náklady na dopravu.

Analytik Matt Wright ze společnosti Kpler předpokládá, že poptávka po tankerech pro přepravu ropných produktů se v letošním roce v důsledku delších tras zvýší o více než sedm procent ve srovnání s loňským třetím čtvrtletím.