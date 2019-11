Analytici: Ekonomika vstoupila do fáze zpomalování růstu

Praha - Dnešní údaje o vývoji ekonomiky ve třetím čtvrtletí potvrdily, že česká ekonomika se dostala do fáze zpomalování růstu. To by přitom mělo nadále pokračovat, vyplývá to z vyjádření ČTK oslovených analytiků. I tak je ale její výkon podle ekonomů ve srovnání s vývojem v Německu velmi dobrý. Za celý letošní rok by tak ekonomka měla stoupnout o zhruba 2,5 procenta, zatímco loni to bylo o 2,9 procenta.

Meziroční růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí zpomalil na 2,5 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí stoupl hrubý domácí produkt (HDP) o 0,4 procenta. Ve 2. čtvrtletí česká ekonomika vykázala podle revidovaných údajů meziroční růst 2,7 procenta, mezičtvrtletně vzrostla o 0,6 procenta.

"Nejnovější čísla potvrzují, že česká ekonomika vstoupila do fáze zpomalení, které bude s největší pravděpodobností pokračovat. Je totiž pravděpodobné, že investiční aktivita bude dál polevovat, zatímco na nabídkové straně dál klesne příspěvek průmyslu," uvedl ekonom ČSOB Petr Dufek.

"Lze konstatovat, že růst české ekonomiky zpomaluje, i nadále jde ale o růst solidní," uvedl také hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Podle něj se tak nenaplňuje žádný katastrofický scénář v souvislosti se zpomalením růstu globální ekonomiky nebo vývoj v Německu.

"Navzdory pesimistickým očekáváním je tak přetrvávající solidní růst pozitivní zprávou," uvedl také portfolio manažer NN Investment Partners Michal Špaček. Pokud se podle něj ve zbylé části roku nestane nějaká katastrofa, mohla by letos vzrůst česká ekonomika o 2,5 procenta.

Ekonom Komerční banky Michal Brožka upozornil, že nebýt tvorby zásob, což je značně proměnlivá složka HDP, bylo by zpomalení české ekonomiky ještě výraznější. "Negativním překvapením je, že spotřeba domácností oproti předchozímu čtvrtletí nevzrostla vůbec. Aktuální zlepšení zahraničních předstihových indikátorů dávají slušnou naději, že by další zpomalování české ekonomiky nemuselo být dramatické," uvedl.

Příští rok pak bude česká ekonomika podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera ovlivněna nadále vývojem v zahraničí. "Pozitivní zprávou je, že německá ekonomika se ve třetím čtvrtletí vyhnula technické recesi, když mezikvartální růst dosáhl 0,1 procenta, zatímco trh předpokládal mírný propad. Prozatím čekáme, že tuzemská ekonomika v příštím roce dále zpomalí blíže ke dvěma procentům," uvedl.